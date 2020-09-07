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「以言入罪」 香港社運人士譚得志在家中被捕

世界日報 / 香港新聞組／香港6日電

香港國安警察6日上門拘捕人民力量副主席譚得志，指他近月多次發表煽動言論，引起市民對政府的不滿。這是香港回歸後首次以煽動言論名義逮捕民眾。譚得志被捕時在網上平台表示，這就是以言入罪，但「要我收聲，我仲大聲」。

別名「快必」的譚得志曾多次在網上號召6日中午在九龍進行「無選舉日」的遊行，抗議港府推遲原訂當天舉行的立法會選舉。他表示，他會在區內「巡迴遊走」來「拉票」，也舉辦活動鼓勵市民當日到該區來回走動、購物和用餐。警方未表明選擇6日拘捕譚得志，是否與當天的抗議行動有關，但負責拘捕的香港警務處國家安全處高級警司李桂華簡報這一拘捕行動後，再次呼籲市民不要參與當天的集結活動，以免傳播疫情及以身試法。

李桂華說，譚得志在6月至8月的「限聚令」期間，在各區擺設29次街站，以舉辦防疫講座為名，實質上是發表煽動言論，引起市民對港府的憎惡和藐視，以及民間社會之間的不滿，故此以他涉嫌觸犯香港法例200章《刑事罪行條例》第十條將他拘捕。

他承認，因應港區國安法成立的警隊國安處，初期是循是否有人違反國安法第21條的煽動分裂國家罪調查譚得志的言行，但其後與律政司商量後，認為以香港現行法例中的發表煽動文字去處理較為適合，以致此次行動由國安處人員，而非警隊其他人員到譚的家中拘捕他。

現年47歲的譚得志的被捕消息，先由他的「臉書」發出，聲言「9月6日冇選舉日變國安處上門拘捕日！無得拉票添！」帖文更透露，他會被帶往大埔警署。

國安法 香港回歸

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