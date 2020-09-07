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影星劉亦菲挺港警 黃之鋒籲抵制「花木蘭」

世界日報 / 香港新聞組／香港6日電
耗資2億元的迪士尼真人版大片「花木蘭」(Mulan)遭到香港、台灣和泰國維權人士呼籲抵制，因為影片主角劉亦菲、甄子丹都公開表示支持暴力鎮壓港人抗議的香港警察。圖為劉亦菲劇照。 美聯社
耗資2億元的迪士尼真人版大片「花木蘭」(Mulan)遭到香港、台灣和泰國維權人士呼籲抵制，因為影片主角劉亦菲、甄子丹都公開表示支持暴力鎮壓港人抗議的香港警察。圖為劉亦菲劇照。 美聯社

耗資2億元的迪士尼真人版大片「花木蘭」(Mulan)遭到香港、台灣和泰國維權人士呼籲抵制，因為影片主角劉亦菲、甄子丹都公開表示支持暴力鎮壓港人抗議的香港警察。與此同時，「花木蘭」在台灣票房成績亮眼。

「花木蘭」去年開拍期間，飾演花木蘭的劉亦菲曾轉發中國官媒「人民日報」的微博，並寫說「我也支持香港警察」，這條博文獲約280萬網民點讚，但隨後有網友在推特上發起「抵制木蘭」(#boycottMulan)行動，指責她支持香港警察。

影片中飾演董將軍的香港演員甄子丹也因在今年6月30日北京當局強行在香港實施港版國安法當天，在「臉書」上發表慶祝香港回歸祖國的言論引起反感，再度掀起抵制這部電影的聲浪。

「抵制木蘭」行動上周末在這部影片首映後引起人們關注。民主活動人士黃之鋒及王丹都呼籲抵制。

黃之鋒5日以英文發推文說「因為迪士尼向北京叩頭，因為劉亦菲公開而驕傲地支持香港警察暴力，我敦促每個堅信人權的人抵制『花木蘭』。」他還在「臉書」以英文貼文說「香港人不認同撐警的劉以菲和甄子丹，因此我們呼籲各地愛好自由者抵制『花木蘭』」。

由泰國、台灣和香港三地支持民主運動的年輕族群在互聯網上組織的虛擬社群「奶茶聯盟」(#milkteaalliance)聯合呼籲罷看抵制這部電影。

「花木蘭」原擬今年3月推出，但受新冠疫情影響，這部演員陣容強大的迪斯尼大片在全球各地都無法在戲院上映，最後於9月4日在串流平台和戲院同步推出。中國預計在9月11日上映這部電影。

耗資2億元的迪士尼真人版大片「花木蘭」(Mulan)遭到香港、台灣和泰國維權人士呼籲抵制，因為影片主角劉亦菲、甄子丹都公開表示支持暴力鎮壓港人抗議的香港警察。圖為劉亦菲劇照。 美聯社
耗資2億元的迪士尼真人版大片「花木蘭」(Mulan)遭到香港、台灣和泰國維權人士呼籲抵制，因為影片主角劉亦菲、甄子丹都公開表示支持暴力鎮壓港人抗議的香港警察。圖為劉亦菲劇照。 美聯社

香港回歸 警察 港警

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