譴責九龍遊行違法 中聯辦：決不允許香港再亂起來

香港民眾反對港區國家安全法，於昨午發起「906」九龍大遊行，港府昨晚發聲明強烈譴責這些違法行為，稱大批市民參與未經批准的集結，更有人向警員投擲硬物，且高喊「港獨」口號。中聯辦也聲明稱，對任何違反「港區國安法」的行為都將零容忍，「決不允許香港再亂起來」。

明報報導，港府昨晚發聲明，稱昨午有大批市民無視警方勸喻，在九龍各區參與未經批准的集結，以雜物堵塞道路，更有人向警務人員投擲硬物，高喊「港獨」口號，發言人強烈譴責這些違法行為。

據報導，港府聲明1100多字，發言人先嚴正指出，參與非法集結不但犯法，更增加病毒傳播風險；而宣揚「港獨」行為，更可能違「港區國安法」。發言人強調訂立「港區國安法」是合憲、合法、合情、合理，也是為堅定不移並全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針。

報導稱，發言人重申，由於疫情可能仍會持續一段時間，加上立法會有重要的實質職能及年度處理事務周期，選舉也需數以月計時間籌備及做選民登記工作，把選舉押後一年是合理和符合公眾利益的安排。

報導指出，中聯辦發聲明批評示威行為置市民安全和公眾利益於不顧，是「毫無底線、喪盡天良」，堅定支持港府和警方果斷執法。