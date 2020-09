「戰略清晰」加劇對抗 馬紹章：美台新菜或許快上桌了

前海基會副董事長兼發言人馬紹章在遠見華人精英論壇撰文指出,這一個多月,美台之間的互動大概可用親密無間來形容了。美台關係日漸親密,這是不爭的事實,雖值得高興,卻不能天真以為台灣安全就此高枕無憂了。這個事實對台灣有何意義,是值得思考的嚴肅議題。就在9月2日,美國外交關係協會(Council on Foreign Relations)會長Richard Haass在外交事務(Foreign Affairs)期刊上發表一篇文章,標題很直接:「美國對台灣的支持一定不能含糊」(American Support for Taiwan Must Be Unambigious. )。以該期刊、該協會、該人的份量,可以預期這篇文章將在美國外交圈激起一陣陣漣漪。新菜,或許快要上桌了。

馬紹章表示,Richard Haass這篇文章所針對的問題,也是兩岸都很關心的問題,亦即中國大陸一旦武力侵台,美國是否會馳援。過去40年,美國都不回答這個假設性問題,也是Haass所說的戰略模糊。Haass認為,這個立場既讓中共因為不確定美國的反應而不敢輕舉妄動,也讓台灣不敢宣佈獨立,因為不確定美國是否會支持。然而,時空環境改變,此一戰略模糊的立場恐將失去嚇阻的效果。

他指出,Haass主張,在遵守一中政策的同時,「美國為了捍衛過去的成果並且持續嚇阻中國的冒進,應該採取戰略清晰的立場,清楚表明如果中國對台使用武力,美國必有所回應。」

馬紹章認為,Haass的論證,其實是看錯了病,自然也開錯了藥方,把過去戰略模糊的嚇阻效用抬舉太高了。

他指出,最近這幾年台海最重要的變化之一,就是中共軍事力量的增強,且在反介入及區域拒止的能力上,已讓美國想干預也恐怕力不從心。這是西方不少專業機構評估的結果,Haass也持同樣的看法。在這種情形下,美國如果改採戰略清晰的立場,究竟是如Haass所言,可有效嚇阻中共動武,或者根本是幫倒忙呢?

馬紹章表示,回顧過去40年期間,美國其實很少像今日這樣的打台灣牌,這並不是因為台灣的戰略價值突然大幅提高,而是在中美對抗的大局下,戰術利用價值提升。過去美中實力差距大,美國沒有打台灣牌的需要,但今天差距縮小,美國又想遏止中國的崛起,台灣的工具價值自然而然就出現了。這是台灣面對美台關係提升時應有的自覺。

他提到,雖然川普政府的各項作為沒有像Haass所說的那樣戰略清晰,但也只差一小步而已,只不過這是關鍵性的一小步,不能等閒視之。美國過去為什麼不願對台海衝突明確表態,應該是理解此一立場具有相當的象徵性意義,即使不是紅線,也是準紅線。一旦美國明確表態,勢必大幅影響美中關係的發展,也會對台海情勢造成衝擊,這是美國過去想要避免的現象。對中共來說,美國如果採取戰略清晰的立場,那豈不是明擺著外國勢力的干預,也意味著和平統一的希望消失(因為台灣有美國公開撐腰,更不會接受兩岸和平統一)。美國一旦採取此一清晰立場,等於是公然測試中共的決心與意志,這是何等高的風險。令人擔憂的是,川普一心想要靠反中來拉抬選情,未必不會跨出這關鍵性的一步來刺激中共,屆時整個情勢發展可能就像高速公路上剎車失靈的車子一樣。

馬紹章說,Haass錯把毒藥當解藥,美國一旦改採戰略清晰立場,無異於把台灣推向美中對抗的最前緣,對台灣是福是禍,不難明白,可台灣卻無能為力。