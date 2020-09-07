「戰略清晰」加劇對抗 馬紹章：美台新菜或許快上桌了

前海基會副董事長兼發言人馬紹章在遠見華人精英論壇撰文指出，這一個多月，美台之間的互動大概可用親密無間來形容了。美台關係日漸親密，這是不爭的事實，雖值得高興，卻不能天真以為台灣安全就此高枕無憂了。這個事實對台灣有何意義，是值得思考的嚴肅議題。就在9月2日，美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）會長Richard Haass在外交事務（Foreign Affairs）期刊上發表一篇文章，標題很直接：「美國對台灣的支持一定不能含糊」(American Support for Taiwan Must Be Unambigious. )。以該期刊、該協會、該人的份量，可以預期這篇文章將在美國外交圈激起一陣陣漣漪。新菜，或許快要上桌了。

馬紹章表示，Richard Haass這篇文章所針對的問題，也是兩岸都很關心的問題，亦即中國大陸一旦武力侵台，美國是否會馳援。過去40年，美國都不回答這個假設性問題，也是Haass所說的戰略模糊。Haass認為，這個立場既讓中共因為不確定美國的反應而不敢輕舉妄動，也讓台灣不敢宣佈獨立，因為不確定美國是否會支持。然而，時空環境改變，此一戰略模糊的立場恐將失去嚇阻的效果。

他指出，Haass主張，在遵守一中政策的同時，「美國為了捍衛過去的成果並且持續嚇阻中國的冒進，應該採取戰略清晰的立場，清楚表明如果中國對台使用武力，美國必有所回應。」

馬紹章認為，Haass的論證，其實是看錯了病，自然也開錯了藥方，把過去戰略模糊的嚇阻效用抬舉太高了。

他指出，最近這幾年台海最重要的變化之一，就是中共軍事力量的增強，且在反介入及區域拒止的能力上，已讓美國想干預也恐怕力不從心。這是西方不少專業機構評估的結果，Haass也持同樣的看法。在這種情形下，美國如果改採戰略清晰的立場，究竟是如Haass所言，可有效嚇阻中共動武，或者根本是幫倒忙呢？

馬紹章表示，回顧過去40年期間，美國其實很少像今日這樣的打台灣牌，這並不是因為台灣的戰略價值突然大幅提高，而是在中美對抗的大局下，戰術利用價值提升。過去美中實力差距大，美國沒有打台灣牌的需要，但今天差距縮小，美國又想遏止中國的崛起，台灣的工具價值自然而然就出現了。這是台灣面對美台關係提升時應有的自覺。

他提到，雖然川普政府的各項作為沒有像Haass所說的那樣戰略清晰，但也只差一小步而已，只不過這是關鍵性的一小步，不能等閒視之。美國過去為什麼不願對台海衝突明確表態，應該是理解此一立場具有相當的象徵性意義，即使不是紅線，也是準紅線。一旦美國明確表態，勢必大幅影響美中關係的發展，也會對台海情勢造成衝擊，這是美國過去想要避免的現象。對中共來說，美國如果採取戰略清晰的立場，那豈不是明擺著外國勢力的干預，也意味著和平統一的希望消失（因為台灣有美國公開撐腰，更不會接受兩岸和平統一）。美國一旦採取此一清晰立場，等於是公然測試中共的決心與意志，這是何等高的風險。令人擔憂的是，川普一心想要靠反中來拉抬選情，未必不會跨出這關鍵性的一步來刺激中共，屆時整個情勢發展可能就像高速公路上剎車失靈的車子一樣。

馬紹章說，Haass錯把毒藥當解藥，美國一旦改採戰略清晰立場，無異於把台灣推向美中對抗的最前緣，對台灣是福是禍，不難明白，可台灣卻無能為力。