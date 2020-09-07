快訊

沒有普選只有鎮壓？香港「投票日」大鎮壓與民主派的930危機

否認張菲兄弟幫還債 恆述反擊「兩人小氣巴拉到極點」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「戰略清晰」加劇對抗 馬紹章：美台新菜或許快上桌了

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
前海基會副董事長兼發言人馬紹章。聯合報系資料
前海基會副董事長兼發言人馬紹章。聯合報系資料

前海基會副董事長兼發言人馬紹章在遠見華人精英論壇撰文指出，這一個多月，美台之間的互動大概可用親密無間來形容了。美台關係日漸親密，這是不爭的事實，雖值得高興，卻不能天真以為台灣安全就此高枕無憂了。這個事實對台灣有何意義，是值得思考的嚴肅議題。就在9月2日，美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）會長Richard Haass在外交事務（Foreign Affairs）期刊上發表一篇文章，標題很直接：「美國對台灣的支持一定不能含糊」(American Support for Taiwan Must Be Unambigious. )。以該期刊、該協會、該人的份量，可以預期這篇文章將在美國外交圈激起一陣陣漣漪。新菜，或許快要上桌了。

馬紹章表示，Richard Haass這篇文章所針對的問題，也是兩岸都很關心的問題，亦即中國大陸一旦武力侵台，美國是否會馳援。過去40年，美國都不回答這個假設性問題，也是Haass所說的戰略模糊。Haass認為，這個立場既讓中共因為不確定美國的反應而不敢輕舉妄動，也讓台灣不敢宣佈獨立，因為不確定美國是否會支持。然而，時空環境改變，此一戰略模糊的立場恐將失去嚇阻的效果。

他指出，Haass主張，在遵守一中政策的同時，「美國為了捍衛過去的成果並且持續嚇阻中國的冒進，應該採取戰略清晰的立場，清楚表明如果中國對台使用武力，美國必有所回應。」

馬紹章認為，Haass的論證，其實是看錯了病，自然也開錯了藥方，把過去戰略模糊的嚇阻效用抬舉太高了。

他指出，最近這幾年台海最重要的變化之一，就是中共軍事力量的增強，且在反介入及區域拒止的能力上，已讓美國想干預也恐怕力不從心。這是西方不少專業機構評估的結果，Haass也持同樣的看法。在這種情形下，美國如果改採戰略清晰的立場，究竟是如Haass所言，可有效嚇阻中共動武，或者根本是幫倒忙呢？

馬紹章表示，回顧過去40年期間，美國其實很少像今日這樣的打台灣牌，這並不是因為台灣的戰略價值突然大幅提高，而是在中美對抗的大局下，戰術利用價值提升。過去美中實力差距大，美國沒有打台灣牌的需要，但今天差距縮小，美國又想遏止中國的崛起，台灣的工具價值自然而然就出現了。這是台灣面對美台關係提升時應有的自覺。

他提到，雖然川普政府的各項作為沒有像Haass所說的那樣戰略清晰，但也只差一小步而已，只不過這是關鍵性的一小步，不能等閒視之。美國過去為什麼不願對台海衝突明確表態，應該是理解此一立場具有相當的象徵性意義，即使不是紅線，也是準紅線。一旦美國明確表態，勢必大幅影響美中關係的發展，也會對台海情勢造成衝擊，這是美國過去想要避免的現象。對中共來說，美國如果採取戰略清晰的立場，那豈不是明擺著外國勢力的干預，也意味著和平統一的希望消失（因為台灣有美國公開撐腰，更不會接受兩岸和平統一）。美國一旦採取此一清晰立場，等於是公然測試中共的決心與意志，這是何等高的風險。令人擔憂的是，川普一心想要靠反中來拉抬選情，未必不會跨出這關鍵性的一步來刺激中共，屆時整個情勢發展可能就像高速公路上剎車失靈的車子一樣。

馬紹章說，Haass錯把毒藥當解藥，美國一旦改採戰略清晰立場，無異於把台灣推向美中對抗的最前緣，對台灣是福是禍，不難明白，可台灣卻無能為力。

中共 台海 川普

延伸閱讀

金融市場不確定因素及美元走弱 推升黃金創歷史新高

富邦證：金融市場不確定因素及美元走弱推升金價

美國政府討論是否將中芯國際列入出口禁令 進一步阻斷華為後路

N95口罩發明人 AIT介紹台灣科學家蔡秉燚

相關新聞

譴責九龍遊行違法 中聯辦：決不允許香港再亂起來

香港民眾反對港區國家安全法，於昨午發起「906」九龍大遊行，港府昨晚發聲明強烈譴責這些違法行為，稱大批市民參與未經批准的集結，更有人向警員投擲硬物，且高喊「港獨」口號。中聯辦也聲明稱，對任何違反「港區國安法」的行為都將零容忍，「決不允許香港再亂起來」。

「戰略清晰」加劇對抗 馬紹章：美台新菜或許快上桌了

前海基會副董事長兼發言人馬紹章在遠見華人精英論壇撰文指出，這一個多月，美台之間的互動大概可用親密無間來形容了。美台關係日...

香港「投票日」大鎮壓！抓捕300人與民主派的930大限

「這一天，本該是香港用選票吶喊人民意志的日子！」香港周日爆發了今夏以來的最大規模街頭鎮壓，因不滿香港特區政府以武漢肺炎疫情威脅為由，聯手中國人大會議強行命令香港立法會「推遲選舉一年」，數千港人周日才選在9月6日——也就是原本的選舉投票日——上街示威。但相關行動卻因違反防疫《限聚令》中「禁止兩人以上群聚」的霸王條款，而遭香港警察強力鎮壓。雙方衝突集中在九龍的旺角、油麻地一帶，包括12歲的路人少女在內，當街共數百人遭港警控制，其中將近300人被逮捕送入警局。儘管香港民間輿論與目擊者，對港警在九龍的「無差別收網抓捕」極感憤怒，但中國政府卻迅速透過中聯辦表態，譴責「有人煽動街頭分裂、惡意抹黑中央助港戰疫...簡直『喪盡天良』！」

影星劉亦菲挺港警 黃之鋒籲抵制「花木蘭」

耗資2億元的迪士尼真人版大片「花木蘭」(Mulan)遭到香港、台灣和泰國維權人士呼籲抵制，因為影片主角劉亦菲、甄子丹都公開表示支持暴力鎮壓港人抗議的香港警察。與此同時，「花木蘭」在台灣票房成績亮眼。

鐮刀韭菜不可分割？習近平喊「五個絕不答應」強硬代表人民

9月3日，中國國家主席習近平在北京大會堂紀念中國抗戰勝利75週年座談會致詞，其中引起矚目的並非對抗日本軍國主義、誇大中共抗戰貢獻的內容，而是他一連強調了五個「絕不答應」，包括劍指美國的「絕不答應割裂中國共產黨和中國人民」。

港民九龍遊行爆衝突 港警拘捕至少289人

要求港府重啟立法會選舉，有香港網友昨天下午發起在九龍區遊行，佐敦、油麻地及旺角一帶都有人聚集，截至昨晚9時，警方拘捕最少...

港9.6大遊行12歲少女被防暴警撲倒在地 母：我們只是路過

昨日（6日）原定為立法會選舉的日子，惟政府因疫情將選舉延期一年。有網民號召於今日在九龍舉行遊行，反對政府推行《國安法》及健康碼等。

香港37歲公車司機 涉危險駕駛及藏武器被捕

香港九龍區油尖旺6日下午有大批響應網路號召參與遊行的示威者聚集，其中，6日下午在油麻地向香港警方無故響號被捕的一名男性公...

「以言入罪」 香港社運人士譚得志在家中被捕

香港國安警察6日上門拘捕人民力量副主席譚得志，指他近月多次發表煽動言論，引起市民對政府的不滿。這是香港回歸後首次以煽動言論名義逮捕民眾。譚得志被捕時在網上平台表示，這就是以言入罪，但「要我收聲，我仲大聲」。

陸可重複使用航天器 成功著陸

中國大陸四日在酒泉衛星發射中心發射的可重複使用的航天器，在軌飛行兩天後，於九月六日返回預定著陸場。大陸官方新華社稱，「這...

楊潔篪暗批美唯我獨尊、強權霸凌

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪結束訪問緬甸、西班牙及希臘。他近日接受新華社訪問表示，此行訪問是在...

衝突對峙後中印防長會晤 魏鳳和：領土一寸不能丟

中印軍隊邊境衝突至今未有緩和，雙方尋求通過高層對話解決問題。大陸國務委員兼國防部長魏鳳和與印度國防部長辛格四日晚在莫斯科...

熱門新聞

中印防長會晤 魏鳳和：中國領土一寸不能丟

外媒：防技術被偷 美機場盤查大陸留學生

港人反國安法遊行 香港中聯辦：挑釁國家意志

香港警方油麻地、旺角拘捕289人 其中270人涉非法集結

港警：多人涉九龍非法集會 民主派梁國雄等人被捕

美防長稱「做好準備應對中國」 陸國防部批：無稽之談

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。