美防長稱「做好準備應對中國」 陸國防部批：無稽之談

美國國防部長艾思博近日發表「美國防部已做好準備應對中國」的文章稱，為應對中國大陸「軍事威脅」，美國需建設一支與大陸全面抗衡的軍事力量。大陸國防部6日批評該文渲染「中國軍事威脅」，不是政治偏見，就是基本常識的無知。

中國新聞網報導，大陸國防部新聞發言人任國強6日表示，這篇文章通篇充斥冷戰思維與意識形態偏見，毫無根據地歪曲中國人民解放軍，渲染所謂「中國軍事威脅」，完全是無稽之談，這如果不是出於對客觀事實的政治偏見，最起碼也是對基本常識的無知，中方對此堅決反對。

任國強指出，「中華人民共和國憲法」明確規定：中華人民共和國的武裝力量屬於人民；中國共產黨的宗旨是全心全意為人民服務，作為中國共產黨締造和領導的武裝力量，中國人民解放軍的宗旨也始終是全心全意為人民服務。他稱，「事實證明，任何割裂中國軍隊和中國人民血肉聯繫的圖謀，註定是失敗的」。

任國強更強調，「中華人民共和國憲法」還明確規定：中國大陸堅持走和平發展道路，堅持互利共贏開放戰略，發展與各國的外交關係和經濟、文化交流。

他稱，中共建政以來，從未主動挑起過一場戰爭，從未侵占過別人的一寸土地，解放軍軍力的增長完全是世界和平力量的增長，且解放軍積極參加聯合國維和、亞丁灣護航、人道主義救援等行動，努力為世界保障公共安全。「美方渲染地區緊張局勢、挑撥中國大陸與地區國家的關係，這種圖謀註定是癡心妄想」。