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港警：多人涉九龍非法集會 民主派梁國雄等人被捕

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港警：多人涉九龍非法集會 民主派梁國雄等人被捕

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
香港九龍區油麻地及佐敦一帶6日下午2時許有人群集結及叫囂，涉嫌進行未經批准的集結及聚集，香港警方拘捕多人。（圖／取自中新網）
香港九龍區油麻地及佐敦一帶6日下午2時許有人群集結及叫囂，涉嫌進行未經批准的集結及聚集，香港警方拘捕多人。（圖／取自中新網）

香港警方稱，香港九龍區油麻地及佐敦一帶6日下午2時許有人群集結及叫囂，涉嫌進行未經批准的集結及聚集，警方拘捕多人，包括香港民主派政黨「社會民主連線」成員梁國雄、黃浩銘等，而警方向組織「民間人權陣線」召集人岑子杰等人發出票控，同時，2名15歲男子，也因涉嫌違反「限聚令」被捕。

據香港星島日報報導，香港警方表示，曾在現場多次發出警告，要求參與者離開，但部分人拒絕聽從警方指示，繼續留在相關地點集結，警方隨即採取執法行動，拘捕及票控涉案者。

下午2時45分左右，「社會民主連線」成員包括梁國雄、黃浩銘，以及「民間人權陣線」副召集人陳皓桓等人，在遊行的起點拉起橫幅後，在場警員稱他們牽動數十人參與未經批准的集結，要求解散遊行，香港警方對梁國雄、黃浩銘、陳皓桓搜身，之後便以涉嫌非法遊行、違反限聚令等多條罪名拘捕3人，將他們帶上警車。

除此之外，社會民主連線成員曾健成、副秘書長陳寶瑩，以及岑子傑也在佐敦一帶，因涉嫌違反限聚令被票控。

針對香港有人發起在九龍遊行香港警方6日中午在臉書發文重申，有關遊行並沒有通知警方，屬於「公安條例」下未經批准集結及「預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例」下受禁群組聚集，任何人組織或參與上述活動，進行任何擾亂公眾秩序或暴力衝擊行為，均屬違法，犯案者必須承擔刑事責任，一經定罪最高可處監禁5年。

香港 港警 人權

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