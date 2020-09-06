被懷疑來美偷技術？中留學生出境面臨更嚴格檢查

BBC報導，美國當局為打擊中國竊取技術，開始對離境的中國學生實施在機場更嚴格檢查。多名中國學生和研究員稱，他們在美國各機場被執法人員盤問研究資金來源及和共產黨的關係，有些人的筆記型電腦和智慧型手機等設備被暫時扣留，以進行進一步調查，數周後仍未歸還。

26歲博士生張凱斯前往美國羅德島州布朗大學心理學系擔任訪問學者一年。他說，他在波士頓洛根國際機場聽見工作人員廣播，請他到登機櫃台，當時他以為只是例行檢查，但看到2名配槍執法人員時，他心裡一沉。張凱斯說：「他們提問的假設是：『你一定是來竊取技術的。』」

張凱斯也沒有料到，他離境前的2小時都在接受審問，執法人員詢問他和中國共產黨的關係，及擔任訪問學者的資金來源等問題。他說，這種審查「純屬騷擾」，要是自己真的有心竊取技術，使用雲端儲存發回母國就好了。

然而，美國當局對中國研究員的疑慮也並非都是莫須有。維吉尼亞大學34歲陸籍訪問學者胡海洲上月準備在芝加哥歐海爾國際機場搭機返國時被捕，原因是未經授權取得能應用在軍事的軟體編碼。

一般而言，美國執法人員要取得法院許可才能搜查他人電子設備，但機場是例外，只要執法人員「合理懷疑」就能進行搜查。南華早報報導，美國海關人員去年對中國籍人士進行了1100次搜查，比2018年增加66%，而對所有國籍旅客的搜查則增加23%。

美國司法部助理國安檢察官德莫斯說，這類篩查是「有針對性的」，例如來自和中國解放軍有關的院校，及研究先進科技的中國研究員，更容易被篩查。