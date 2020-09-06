中印防長會晤 魏鳳和：中國領土一寸不能丟

中印軍隊邊境衝突至今未有緩和，雙方尋求通過高層對話解決問題。中國大陸國務委員兼國防部長魏鳳和與印度國防部長辛格4日晚在莫斯科出席上海合作組織（SCO）會議後會晤。魏鳳和強調，中國的領土一寸也不能丟。

香港明報引述印度國防部昨在官方Twitter發文表示，辛格與魏鳳和的會面在莫斯科大都會飯店舉行，持續了2小時20分鐘。據新華社，魏鳳和強調，造成當前中印邊境緊張局勢的起因和真相十分清楚，責任完全在印方。中國的領土一寸也不能丟，中國軍隊完全有決心、有能力、有信心維護國家主權和領土完整。

魏鳳和表示，雙方應堅持透過對話協商解決問題，希望印方切實加強對一線部隊管控，不越過當前實控線挑釁，不採取任何可能引發局勢升溫的舉動，不刻意炒作和傳播負面訊息。雙方應著眼中印兩國關係和地區和平穩定大局，推動當前事態盡快降溫緩和。

印度國防部貼文指，辛格明確表達了印度對過去幾個月實際控制線（LAC）沿線事態發展的立場，強調中國軍隊的行動，包括大批增兵、侵略行為以及單方面改變現狀的企圖，均違反了雙邊協議。印度軍隊保護主權和領土完整的決心毫無疑問。印度斯坦時報引述印度政府昨表示，辛格與魏鳳和就沿線的邊境對峙以及中印關係有「坦率和深入」的討論。

新華社引述辛格指出，雙方應保持雙方軍事、外交等各層級對話渠道暢通，透過對話協商和平解決問題，希望雙方採取負責任態度，盡快實現一線部隊全面脫離接觸，避免採取使局勢升級或複雜化的舉措，不使分歧成為爭端，推動兩國兩軍關係盡快回到正軌。

這是自5月前中印爆發對峙後，雙方首次進行高層直接接觸。此前兩國外長和其他官員主要通過電話磋商。環球時報稱，中印爭端不可能一次會晤解決，按照日程，中國國務委員兼外長王毅和印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）10日也將有一個見面機會，「這本身就是一個積極信號」。

另據美國富比士網站披露，有西方軍事觀察家利用商業衛星圖像，在西藏自治區的春丕河谷（Chumbi）發現了兩個新的防空導彈陣地。大陸「觀察者網」引述專家分析，這些防空陣地將縮小解放軍先前在衝突地區的防空缺口。此前，印軍曾出動波音P8A巡邏機等裝備在該區域偵察。

但有分析表示，這些防空基地並非新建，而是在去年夏秋季就動工，目前尚未完工，最有可能進駐的是紅旗9防空導彈，相當於俄羅斯的S300和美國的「愛國者」防空導彈系統，據估射程約300公里。