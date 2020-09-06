楊潔篪暗批美：唯我獨尊強權霸凌 毒化國際關係

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪結束訪問緬甸、西班牙及希臘。他近日接受新華社訪問表示，此行訪問是在當前形勢下加強雙邊和地區合作，攜手應對全球性挑戰等問題全面深入交換意見，是深化互信之旅，也是拓展合作之行，達成了多項重要共識。他並暗批美國：唯我獨尊、強權霸凌。

楊潔篪表示，一個時期以來，單邊主義、保護主義的逆風不斷衝擊和損害國際協調與合作，給世界各國經濟社會發展蒙上陰影，「個別大國唯我獨尊、強權霸凌，以冷戰思維煽動衝突對抗，毒化國際關係」，多邊主義和國際合作受到嚴重衝擊，已經遭致國際社會普遍反對和批評。

楊潔篪稱，多邊主義是第二次世界大戰後多邊機制運作和發展的重要基礎，是推進全球治理的必然要求，是維護世界和平、促進共同發展的有效途徑，中方一貫主張，國際秩序絕不是一些國家凌駕於其他國家之上的秩序，主權平等、多邊主義仍然是當今世界的主流，應當堅定維護多邊主義，堅定捍衛以聯合國為核心、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際秩序和國際體系。