陸防長：解放軍有決心能力保衛國家主權安全

上海合作組織、獨立國家聯合體、集體安全條約組織成員國國防部長聯合會議4日在莫斯科舉行，中國大陸國務委員兼國防部長魏鳳和出席並指出，中國軍隊完全有決心、有能力、有信心保衛自己國家的主權、安全、發展利益。

據環球網報導，魏鳳和表示，在世界反法西斯戰爭勝利75周年之際，召開此次會議具有特殊重要意義。受新冠肺炎疫情衝擊，國際形勢不穩定性、不確定性更加突出，構建人類命運共同體的迫切性和重要性更加凸顯。世界各國應加強團結抗疫，抵制單邊霸凌，化解矛盾衝突，堅持合作共贏，同舟共濟、共克時艱。

魏鳳和指出，中國始終堅持走和平發展道路，致力於建設普遍安全的世界。「中國軍隊完全有決心、有能力、有信心保衛自己國家的主權、安全、發展利益」，願與各方認真落實各國元首共識，弘揚上海精神，不斷開創雙多邊軍事合作新局面，為維護世界和地區和平穩定作出新的更大貢獻。

9月5日，魏鳳和與俄羅斯國防部長紹伊古舉行會談，就中俄雙邊關係、兩軍務實合作及國際和地區形勢等交換意見；魏鳳和還會見了巴基斯坦參聯會主席納迪姆。