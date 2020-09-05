樂玉成：絕不允許戰爭悲劇重演 堅決反霸權、強權政治

大陸外交部副部長樂玉成4日表示，絕不允許戰爭悲劇重演，要堅決反對霸權主義與強權政治，堅決反對在國際關係中橫行霸道、為非作歹，堅決反對肆意干涉別國內政，動輒對別國搞單邊制裁，甚至動用武力或以武力相威脅。

樂玉成在昨日參觀北京俄羅斯文化中心舉行的紀念二戰勝利75周年圖片展後接受俄媒專訪。據大陸外交部網站消息，樂玉成表示，二戰是人類歷史上的空前浩劫。中國和蘇聯作為二戰亞洲和歐洲主戰場，為抗擊侵略者付出了巨大的民族犧牲，作出了不可磨滅的歷史貢獻。

樂玉成指出，撫今追昔，當思和平來之不易，要珍愛和平、維護和平，捍衛二戰勝利成果，絕不允許戰爭悲劇重演。「我們要堅決反對霸權主義和強權政治，堅決反對在國際關係中橫行霸道、為非作歹，堅決反對肆意干涉別國內政，動輒對別國搞單邊制裁，甚至動用武力或以武力相威脅。」。

樂玉成說，中俄作為世界大國、安理會常任理事國和全面戰略協作夥伴，對維護世界和平穩定、捍衛國際公平正義負有特殊責任和使命。雙方要傳承戰爭年代結下的深厚友誼，不斷鞏固中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，積極支持和踐行多邊主義，為推動構建人類命運共同體作出應有貢獻。