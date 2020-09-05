香港示威者發起「和你唱」活動 籲明日上街

香港網民今日晚間發起到多區商場進行「和你唱」活動，在旺角朗豪坊商場，有示威者高呼「光復香港」與「9月6佐敦見」等口號，個別民眾呼應。對於有網民號召明日上街，據傳香港警方將部署超過2000名警力應對，港警今日下午表示，會迅速果斷執法，適時拘捕，不會手軟。

香港有網民呼籲明日下午舉行油尖旺區大遊行，據港媒香港電台報導，今日晚間多個商場有示威者的身影，在沙田新城市廣場，有示威者將一堆寫有「光復香港 時代革命」及「五大訴求 缺一不可」等字詞的紙條，灑落到中庭，現場暫未見有市民聚集。

港警今日下午表示，有留意到有人在網上號召在明日於九龍區進行未經批准的集結。港警重申，有關活動並沒有獲得警方的不反對通知書，參與組織或煽惑他人參與未經批准集結或非法集結，有可能觸犯「公安條例」，一經定罪最高可被判處監禁5年。

港警今日下午再表示，有人於網上繼續鼓吹他人參與活動，聲言要「重燃戰火」、「絕地反擊」。港警再度警告，該活動屬於未經批准集結，也屬受禁群組聚集，任何人組織或參與，甚至進行暴力衝擊，均屬違法，警方會迅速果斷執法，適時拘捕，絕不手軟。

港媒報導指出，港警明日會在西九龍一帶部署足夠警力，其他警區亦會提高戒備。