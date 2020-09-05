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陸外交部副部長批美：介入南海阻遏大陸 搞亂地區

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸外交部副部長羅照輝（右二）與大陸外交部部長助理鄧勵昨日在北京會見東協十國駐陸使節。圖／取自大陸外交部網站
大陸外交部副部長羅照輝（右二）與大陸外交部部長助理鄧勵昨日在北京會見東協十國駐陸使節。圖／取自大陸外交部網站

大陸外交部副部長羅照輝今日批評美國，指美國介入南海事務，蓄意攪局，推出印太戰略以及頒布涉南海的新政策，目的是阻遏中國大陸，搞亂地區，迫使東協國家在中美間選邊站。

據大陸外交部網站消息，羅照輝與大陸外交部部長助理鄧勵昨日在北京會見東協十國駐陸使節。羅照輝在談話中大批美國，表示美國全方位打壓大陸，對地區和世界穩定帶來負面影響，大陸與東協應共同努力，推動系列外長會發出團結、合作、發展的信號，這有利於突出東協中心地位，展示大陸與東協團結協作，維護地區和平穩定，促進自由貿易和多邊主義。

羅照輝並指出，下階段東亞合作應聚焦的四點。第一，進一步加強抗議合作，陸方願與東協加強在疫苗方面的合作；第二，全力推動恢復經濟，大陸—東協貿易與投資雙雙逆勢而上，今年上半年貿易額近3千億美元，同比增長5.6%，東協首次成為大陸最大交易夥伴，要維護好這一良好勢頭，繼續扎實推進經貿務實合作。

第三是做好明年工作對話，他指出，明年是大陸與東協建立對話關係30年，要深化和開拓雙方全方位合作。最後，他強調要妥善管控分歧，並表示大陸與東協國家全面有效落實《南海各方行為宣言》，持續推進南海行為準則磋商，共同維護南海和平穩定。

他接著批評，美國卻蓄意攪局，推進印太戰略，頒布涉南海新政策，阻遏大陸，搞亂地區，並迫使東盟國家在中美間選邊站隊。這對地區形勢不利，違背地區國家維護和平穩定的意願。

據大陸外交部網站消息，羅照輝還應詢介紹了當前大陸經濟形勢，以及對中美關係、中印關係等看法。

東協 南海 外交部

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