路透：美政府考慮把中芯國際列入貿易黑名單

路透引述一名美國國防部官員表示，川普政府正在考慮是否將大陸最大的晶片製造商中芯國際列入貿易黑名單，若中芯被列入黑名單，美國供應商將被迫先取得特別許可，才能出貨給中芯。

報導援引五角大廈一位女發言人的消息稱，美國國防部正在與其他機構合作，以確定是否對中芯國際採取行動。此舉將迫使美國供應商在向該公司發貨之前，必須獲得許可證，而這份許可證是難以獲得的。

報導稱，雖然五角大廈官員沒有說明採取這一行動的具體原因，但另一位美國官員和兩名消息人士則稱，美國政府正在評估中芯國際與大陸軍方的關係。五角大廈上周已向美國最終用戶審查委員會（The End-User Committee）提議將中芯國際列入實體名單。

這個委員會是由商務部領導，也包括國務院和能源部，共同決定實體名單。目前還不清楚美國其它部門是否支持這項建議。

中芯國際是大陸最大的晶片製造商，在全球排名第二，僅次於台積電。中芯國際也是華為的晶片供應商之一。

目前中芯國際僅能量產14奈米制程的晶片，華為榮耀的Play4T手機部分搭載的就是該公司代工的麒麟710A晶片。相比之下，台積電和三星的技術均已經可以量產7奈米乃至5奈米制程的晶片，華為的麒麟系列高端晶片主要出自台積電。

消息人士稱，中芯國際若入列黑名單，泛林集團 (LRCX-US)、應用材料 (AMAT-US) 和科磊 (KLAC-US) 等美企可能會受到影響。

另一方面，華為正趕在9月15日之前盡力增加晶片庫存，為斷供做準備。預計於今年推出的麒麟9000晶片可能將成為麒麟高端晶片的最後一代。

環球時報引述通信行業資深獨立分析師黃海峰表示，華為為其「最後一代」的高端晶片麒麟9000備貨量在1,000萬片左右，這意味有約1,000萬支華為手機可以用上這一晶片，或許可以支撐半年左右。當備貨用完後，華為手機業務，尤其是高端手機業務很快會遇到巨大挑戰。