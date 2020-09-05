港人欲發動九龍大遊行重啟選舉 陳日君勸改集體發聲

9月6日是香港立法會原定選舉日，港人今天在網上發動6日九龍大遊行，要求恢復選舉。香港警察重裝戒備，港府提前派人將旺角地磚用膠水封固。天主教榮休主教陳日君勸退遊行，改用全港同時在9月6日中午12點發出一分鐘聲音，表達悲哀的訴求。

香港立法會選舉原定9月6日舉行，香港特首林鄭月娥以疫情為由，援引緊急法押後立法會選舉。今天有香港網民發起「9.6和勇九龍大遊行」，要求重啟立法會選舉，同時提出反對引入大陸的健康碼監控、反對港版國安法。

香港警方一連兩日，透過社交媒體發文，稱任何人組織或參與相關活動，均有可能觸犯公安條例及限聚令。有關活動屬未經批准集結，亦屬受禁群組聚集，任何人組織或參與，甚至進行暴力衝擊，均屬違法。警方會迅速果斷執法，適時拘捕，絕不手軟。

香港媒體引述各自的消息，稱香港警方已部署逾二千警力應付。而香港政府在星期五晚上，已派工人到旺角西洋菜南街行人路，為地磚灌注膠水封固。

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機，透過社交媒體呼籲，香港市民「不必非法遊行，不必麻煩（防）暴警」，也可以發聲的方式，要求港府「撤回決定，重啟選舉」。

陳日君說，香港民意研究所最新民調顯示，近七成市民考慮現時疫情後，認為港府應盡快重新舉行選舉。為此他提議，香港市民在明天（星期日）中午12點，大家各在自己所處，發聲一分鐘，包括「在窗口、在門口、在車上，用喇叭、用鼓、用鑼、拍手、拍板、播音、播歌。是絕望的憤怒嗎？更是悲哀的訴求！」