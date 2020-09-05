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網路號召港人明天萬人上街 警方揚言：絕不手軟
繼8月31日「太子站襲擊事件」一周年，香港旺角、太子一帶曾出現小規模抗爭後，近日再有香港民眾透過網路號召萬人於明日再度上街抗議。
明天（6日）原是香港立法會換屆選舉，但遭香港特區行政長官林鄭月娥於7月底以防疫為由，延後一年舉行。香港明報表示，有網民發起6日在九龍遊行，以抗議港版國安法、港府押後立法會選舉等。
香港文匯報則引述消息來源指出，抗爭者計畫明天下午2時許在佐敦一家酒店對面聚集，待人數足夠後，指揮者就會透過網路群組指示向旺角亞皆老街方向出發。消息並稱，預計明天的抗爭將會有「數萬人參與」。
對此，香港警方警告，任何人組織或參與相關活動，都可能觸犯「公安條例」及「預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例」。警方明天會在西九龍一帶部署足夠警力，其他警區亦會提高戒備。如發現任何涉嫌違法行為，定必立即介入及果斷執法。
香港警方5日下午於臉書官網發文表示，對於有人在網路鼓吹他人參與明天活動，甚至聲言要「重燃戰火」、「絕地反擊」。警方再次警告，該活動屬於未經批准集結，亦屬受禁群組聚集，任何人組織或參與，甚至進行暴力衝擊，均屬違法，警方會迅速果斷執法，適時拘捕，絕不手軟。
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