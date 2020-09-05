反送中沙田警民衝突 3男認暴動罪

香港去年反送中運動期間，7月14日在沙田新城市廣場爆發激烈警民衝突，包括17歲中五學生在內的三名男子涉以雨傘及腳踢襲擊兩名警員，導致其中一警員面部多處骨折，需動手術修補左眼眶骨折，其左眼至今仍有陰影和重影。三人昨在區域法院承認暴動罪，還押至9月18日判刑。此案是繼「612」衝突的救生員冼嘉豪後，反送中運動中第二宗被告承認暴動罪的案件。

明報報導，三名被告依次為梁柏添（24歲）、保安員龔志遠（51歲）及學生李文謙（17歲）。被告分別承認兩項暴動控罪及一項暴動罪。辯方求情時均稱，三名被告向來不是會使用暴力的人，形容事件對社會、傷者及被告都是悲劇，希望法庭判刑時考慮導致事件的社會背景。代表李文謙的大律師稱，被告案發時年僅16歲，當日他回家途經新城市廣場，本身一直對社會公義有看法的他受現場氣氛影響，才作出錯誤判斷。散庭後，龔志遠的媽媽依在被告欄外痛哭。

報導指出，當日警方到沙田驅散示威者，其後警員進入新城市廣場，遭示威者從高處擲雨傘等物。負責拍片的便衣警員張歷恆目睹同袍被襲，上前支援時被至少20名示威者包圍襲擊，其中被告梁柏添腳踢及用雨傘擊打他，次被告龔志遠擲雨傘但沒擊中，第三被告李文謙則不停用雨傘擊打他至少20下。張遇襲不久，便衣警員郭兆恒與同袍失散，他衝上扶手電梯時被包圍及推倒，再遭示威者拳打腳踢。

事件中張歷恆眼眶周邊骨折、左眼血腫，雙眼有重影，事後兩度接受手術，但左眼視野仍有重影及陰影，之後沒再執行前線職責，只短暫恢復文職工作，至今年6月因左眼眶發炎，再度獲發病假。郭兆恒事後頭皮有裂傷，面及背擦傷，其後回復正常工作。