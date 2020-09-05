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58年前打下U2… 中邀美軍參觀殘骸

世界日報 / 中國新聞組／北京5日電

美軍一架U2高空偵察機日前飛入解放軍渤海軍演的禁航區內，引起中方強烈反彈。北京的中國人民革命軍事博物館對此發文，邀請美軍飛行員來參觀58年前被解放軍擊落的U2殘骸。對此，美媒表示，中國軍方的確可以再次擊落U-2偵察機，但擊落的後果也很嚴重。

中國人民革命軍事博物館日前在官方微博發表了題為「美軍飛行員，軍博請你來參觀U2殘骸」的文章，指出熟悉軍事史的人都知道，歷史上解放軍空軍多次擊落過U2高空偵察機。

文章表示，中國在過去幾十年裡擊落過5架U2高空偵察機，而這5架U2全部來自台灣，當時台灣空軍配合美國中央情報局，執行深入中國領空的高空夜間電子偵察任務，彼此分享情報。

文章指出，1972年美國總統尼克森訪問北京，承諾停止一切在中國的偵察飛行，但是偵察行動實際上並沒有停止過，還從水下、地面、天空，延伸進了太空、網路等等。

文章強調，「那是我們半個多世紀前打下來的」，中國58年前能打下U2高空偵察機，如今中國海紅旗-9防空飛彈等武器也可以擊落U-2偵察機。

這一篇軍事博物館對美方的「邀請文」日前被美國「福布斯」網站轉載，文章表示，中國軍方以前擊落過U-2偵察機，理論上它可以再次擊落闖入演習禁飛區的U-2偵察機，但擊落的後果也很嚴重。因為在國際空域擊落外國偵察機，會引發大規模戰爭。

央視報導，針對U-2偵察機擅自闖入禁飛區一事，外交部發言人趙立堅日前回應稱，這是赤裸裸的挑釁行動，中方對此堅決反對。要求美方立即停止此類挑釁行動，以實際行動維護本地區的和平與穩定。

解放軍 美軍 博物館

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