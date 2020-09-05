死亡案頻傳青海可可西里嚴令禁入

今年以來，遊客擅闖可可西里自然保護區導致失蹤、失聯甚至死亡的事件頻發生，青海省海西蒙古族藏族自治州格爾木市公安局4日通告，禁止從格爾木前往可可西里自然保護區開展旅遊、探險、非法穿越等活動，違者將依法依規嚴肅處理。

新華社報導，江蘇南京某大學女生7月在可可西里失聯後被發現遺骸。青海民警日前也在109國道向北12公里處發現一具男性屍體，他最後的顯示地點是在可可西里「狼叫溝」。可可西里管理處2日表示，找到一位25歲男性失聯者。

擅自在可可西里開展旅遊、探險以及非法穿越等活動，不僅嚴重破壞脆弱的高原生態環境，而且存在極大安全隱患，隨時都會面臨缺氧、迷途、沼澤陷車等生命威脅。

為加強可可西里自然保護區的管理和保護，格爾木市公安局根據通告，禁止一切社會團體或個人隨意從格爾木前往玉樹藏族自治州可可西里自然保護區，開展旅遊、探險、非法穿越等活動。

通告稱，自即日起，格爾木市公安局將通過聯管聯控協作機制，對擅自私自從格爾木前往可可西里自然保護區開展旅遊、探險、非法穿越等活動，予以嚴厲打擊。凡是出租車、私家車由格爾木載客前往可可西里自然保護區的，一律必須先行前往公安機關備案。違者將依法依規嚴肅處理。

可可西里自然保護區位於青藏高原唐古拉山和崑崙山之間，是世界第三大無人區，也是中國四大無人區之一，平均海拔高4600米以上，氣候乾燥寒冷，嚴重缺氧和缺淡水，自然環境危險，被稱為生命的禁區。