快訊

一年拾獲近6萬張悠遊卡 3年累計餘額1600多萬全歸北捷

南投女童疑遭虐殺埋屍案 女童生父：前妻無良還成幫兇

重複用航天器 中國發射成功

世界日報 / 中國新聞組／北京5日電

中國4日在酒泉衛星發射中心，利用長征二號F運載火箭，成功發射一型可重複使用的試驗航天器；「慧眼」衛星也成功用直接測量方式，測得到至今宇宙最強磁場。

新華社報導，試驗航天器將在軌運行一段時間後，返回國內預定著陸場，期間，將按計畫開展可重複使用技術驗證，為和平利用太空提供技術支撐。這是長征二號F運載火箭第14次執行發射任務。

人民日報報導，中國第一顆X射線天文衛星慧眼（HXMT）衛星團隊，通過對X射線吸積脈衝星GRO J008-57的觀測，採用直接測量的方法得到該脈衝星表面磁場強度為約10億特斯拉，這是迄今為止，人類直接且非常可靠地測量到的宇宙中的最強磁場。

這一主要由中科院高能所與德國圖賓根大學合作完成的重大天文科研成果論文，近期在國際著名期刊《天體物理學報通訊》上發表。

火箭 太空

延伸閱讀

美智庫影像：北韓疑準備潛射彈道飛彈試射

全球大Wi-Fi有譜？SpaceX稱衛星網路Starlink網速已達100Mbps

福衛7號接收的資料 讓天氣預報誤差貢獻值提升6％

疫情影響大氣資料蒐集 福衛七號填補缺口

相關新聞

中印防長莫斯科會晤 為雙方邊境緊張關係降溫

據新華社報導，中印兩國國防部長4日在莫斯科舉行會晤，這將是今年6月中印邊界緊張局勢升高以來，兩國最高級別的會談，雙方均呼...

58年前打下U2… 中邀美軍參觀殘骸

美軍一架U2高空偵察機日前飛入解放軍渤海軍演的禁航區內，引起中方強烈反彈。北京的中國人民革命軍事博物館對此發文，邀請美軍飛行員來參觀58年前被解放軍擊落的U2殘骸。對此，美媒表示，中國軍方的確可以再次擊落U-2偵察機，但擊落的後果也很嚴重。

重複用航天器 中國發射成功

中國4日在酒泉衛星發射中心，利用長征二號F運載火箭，成功發射一型可重複使用的試驗航天器；「慧眼」衛星也成功用直接測量方式，測得到至今宇宙最強磁場。

死亡案頻傳青海可可西里嚴令禁入

今年以來，遊客擅闖可可西里自然保護區導致失蹤、失聯甚至死亡的事件頻發生，青海省海西蒙古族藏族自治州格爾木市公安局4日通告，禁止從格爾木前往可可西里自然保護區開展旅遊、探險、非法穿越等活動，違者將依法依規嚴肅處理。

解放軍渤海再演習 山東艦、遼寧艦可能合體訓練

繼中國首艘國產航母山東艦赴渤海展開艦機融合訓練後，渤海再迎來軍事活動，引發外界關注。遼寧艦也於近日離港，有分析認為，兩艘航母或在渤海相遇，展開雙航母訓練。

抗中國勢力擴張 帛琉邀美國建軍事基地

帛琉已促請美軍在帛琉國土上建立軍事基地，反映出中國在太平洋地區積極擴張勢力之際，帛琉持續與美國保持密切關係。

中印防長會 魏鳳和：中國領土一寸也不能丟

中印邊界軍事衝突看似一觸即發之際，中國國防部長魏鳳和4日在俄羅斯莫斯科會晤了印度國防部長辛格。魏鳳和在會中表示，「中國的領土一寸也不能丟」，盼事態盡快降溫；辛格也強調應盡快讓兩國關係回到正軌。雙方看似達成共識，但有中國網友憂心這恐是印度的「兩手策略」。

中印邊境衝突 傳中國挑藏族格鬥選手上前線

中國外長王毅訪問歐洲遭到冷遇後，下周又要到俄羅斯莫斯科出席上合組織外長會議，期間會與印度外長蘇杰生會談。但在會面前，印中邊境又爆發衝突，一名西藏裔印度特種部隊成員死亡，外界對這次會面都不表樂觀。另有消息指出，解放軍挑選藏族格鬥選手上前線。

藍委質疑曾去海峽論壇 邱垂正：當時非官員

陸委會大動作表態政府對大陸舉辦海峽論壇的立場，國民黨立委洪孟楷昨天表示，十一年前也有現任的民進黨陸委會官員、現任陸委會發...

王金平赴海峽論壇？ 江啟臣：討論中

大陸「海峽論壇」九月二十日登場，國民黨規畫由立法院前院長王金平率團與會，若順利成行，可望與大陸政協主席汪洋會面對話。王金...

大陸軍事博物館 「邀請」美飛行員參觀U2殘骸　

美軍一架U2高空偵察機日前飛入解放軍渤海軍演的禁航區內，引起陸方強烈反彈，指責行為是赤裸裸的挑釁，事發之後，位於北京的中...

美司法部長：大陸干預美選舉 華春瑩：撒謊外交又一例

美國司法部長巴爾昨日表示，在外國勢力干預美國大選方面，大陸構成的威脅比俄國與伊朗更大，對此大陸外交部發言人華春瑩表示，這...

熱門新聞

發電廠洩洪水道被當「水上樂園」近百家長帶小孩玩滑水道

習近平：推進服貿創新發展

6歲兒在泳池拉屎 媽媽「作賊喊抓賊」批業者衛生差要求退款

大摩：人民幣10年內將成為全球第三大準備貨幣

大陸軍事博物館 「邀請」美飛行員參觀U2殘骸　

蜜蜂爬嘴… 軍訓女紋絲不動獲表揚 網民吵翻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。