重複用航天器 中國發射成功

中國4日在酒泉衛星發射中心，利用長征二號F運載火箭，成功發射一型可重複使用的試驗航天器；「慧眼」衛星也成功用直接測量方式，測得到至今宇宙最強磁場。

新華社報導，試驗航天器將在軌運行一段時間後，返回國內預定著陸場，期間，將按計畫開展可重複使用技術驗證，為和平利用太空提供技術支撐。這是長征二號F運載火箭第14次執行發射任務。

人民日報報導，中國第一顆X射線天文衛星慧眼（HXMT）衛星團隊，通過對X射線吸積脈衝星GRO J008-57的觀測，採用直接測量的方法得到該脈衝星表面磁場強度為約10億特斯拉，這是迄今為止，人類直接且非常可靠地測量到的宇宙中的最強磁場。

這一主要由中科院高能所與德國圖賓根大學合作完成的重大天文科研成果論文，近期在國際著名期刊《天體物理學報通訊》上發表。