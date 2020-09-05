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解放軍渤海再演習 山東艦、遼寧艦可能合體訓練

世界日報 / 中國新聞組／北京5日電

繼中國首艘國產航母山東艦赴渤海展開艦機融合訓練後，渤海再迎來軍事活動，引發外界關注。遼寧艦也於近日離港，有分析認為，兩艘航母或在渤海相遇，展開雙航母訓練。

香港01報導，大連海事局4日發布航行警，稱4日下午4時至11日下午4時，渤海海峽黃海北部執行軍事任務，禁止船隻駛入。

據報導，據此前消息，山東艦1日赴渤海訓練。衛星圖顯示，遼寧艦也於近日離港。結合此次航行警，有分析認為，解放軍兩艘航母或在渤海相遇，展開雙航母訓練。

對於山東艦此次出海訓練，官媒環球時報2日報導稱，經過此次訓練後，山東艦返回母港三亞指日可待，預計未來將會在南海擔負戰備巡邏任務。此次訓練也可以看作是，對美軍近期帶著「盟友」在中方周邊海域不斷進行著軍事挑釁進行回應，而山東艦則是開始接過了威懾美軍的重任。

報導引述中國軍事專家李杰分析稱，此次航行訓練會對通信、雷達、武器等進行全系統檢驗後，或許會再次返廠進行一次改進。

他進一步稱，山東艦一旦返回三亞母港，勢必要在南海海域開展大量訓練，進一步提高戰鬥力，「也對外界產生震懾力」。

報導指出，而在不久前的8月28日，遼寧艦最新海上訓練畫面曝光。畫面顯示，多架殲15艦載機進行了起降訓練。

對此，有分析稱，航母的主要戰鬥力體現在艦載機上，無論是山東艦還是遼寧艦，都在大頻率地進行艦機融合的訓練。這說明中國兩艘航空母艦已經形成戰鬥力，已經形成了「雙航母」可以同時參加軍事任務的能力。

遼寧艦 南海 美軍

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