抗中國勢力擴張 帛琉邀美國建軍事基地

帛琉已促請美軍在帛琉國土上建立軍事基地，反映出中國在太平洋地區積極擴張勢力之際，帛琉持續與美國保持密切關係。

美國國防部長艾思博8月28日訪問帛琉，成為首位訪問帛琉的美國國防部長，顯示出北京當局在人口稀少但戰略上重要的太平洋島國擴大影響力，華府試圖反制。艾思博指控北京在太平洋地區「破壞穩定」。帛琉總統雷蒙傑索後來說，他告訴艾思博，歡迎美軍來建基地。

據外媒報導，帛琉總統府本周公布雷蒙傑索寫給艾思博的信，信中說：「帛琉對美軍的要求很簡單：興建共用設施，然後定期過來使用。」這封註明為當面親交的信寫道，帛琉歡迎美軍來蓋陸上基地、軍港設施與機場。

雷蒙傑索還提議美國海岸防衛隊前來，幫忙巡邏帛琉擁有卻無力監控、面積相當於西班牙的海洋保護區。

帛琉雖是獨立國家，但本身並無軍隊，根據帛琉與美國的自由聯合協定，美國負有防衛帛琉之責，儘管目前美軍並未常駐當地，但根據協約，美軍確實可駐紮帛琉。

艾思博8月28日到帛琉展開3小時旋風訪問。他說：「由於中國不斷在區域採取破壞穩定的行動，我們持續與盟邦和夥伴合作，以保護這套國際秩序免於中國威脅。」

艾思博透露，他與雷蒙傑索還討論到有必要尊重「各國主權，不分國家大小」。雷蒙傑索說，他樂見美國在印太地區擴大駐軍。

帛琉位於菲律賓東方1500公里，人口僅2.2萬。雷蒙傑索28日說，他理解為什麼中國爭取到一些島國的支持，「他們提供借貸資金，並把錢投入許多太平洋島國的經濟，這不是祕密」。