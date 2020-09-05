中印邊境衝突 傳中國挑藏族格鬥選手上前線

中國外長王毅訪問歐洲遭到冷遇後，下周又要到俄羅斯莫斯科出席上合組織外長會議，期間會與印度外長蘇杰生會談。但在會面前，印中邊境又爆發衝突，一名西藏裔印度特種部隊成員死亡，外界對這次會面都不表樂觀。另有消息指出，解放軍挑選藏族格鬥選手上前線。

自由亞洲電台報導，中印關係近期因兩國邊防部隊的衝突而再度緊張，衝突隨時爆發。印度外長蘇杰生確認，下星期在莫斯科出席上合組織外長會議時，將會與中國外長王毅會面。蘇杰生在一個印度智庫發表視像講話時，說在邊境發生的事影響中印雙邊關係，他不會淡化事件的嚴重性，認為任何一方都不應該嘗試改變現狀。

據報導，藏人行政中央駐澳洲辦事處華人聯絡官格桑堅參4日說：「從西藏那邊透露的消息，在中印邊境的這些哨所裡面，包括有大量的民兵肯定是邊防藏人，第二，他們專門召集西藏體工隊，體校的學生，包括四川成都的格鬥隊成員，充實邊防部隊。」

一位不願具名的印度藏人說，駐守中印邊界的解放軍中，除了藏族人，也有蒙古族人，他們體格健壯，擅長格鬥和摔跤。

格桑堅參說，在中印兩國軍人在邊境地區搏鬥，印度軍人占據優勢，但是使用武器則很難判斷勝負。但是北京當局出動藏人運動員，對付印度軍人或西藏裔，可謂使出「陰招」，「如果格鬥，中國把這些身體素質特別好的，有體校背景包括格鬥隊的人充實到邊防軍裡面，把藏人當靶子放在前面，這是一個陰招。」