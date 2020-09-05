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中印防長會 魏鳳和：中國領土一寸也不能丟

世界日報 / 中國新聞組／北京5日電

中印邊界軍事衝突看似一觸即發之際，中國國防部長魏鳳和4日在俄羅斯莫斯科會晤了印度國防部長辛格。魏鳳和在會中表示，「中國的領土一寸也不能丟」，盼事態盡快降溫；辛格也強調應盡快讓兩國關係回到正軌。雙方看似達成共識，但有中國網友憂心這恐是印度的「兩手策略」。

原本趨於緩和的中印邊界衝突近日再度升溫，中國及印度媒體報導兩軍分別在邊界加強軍事部署。戰雲密布之際，正在莫斯科參加上海合作組織、獨立國家聯合體、集體安全條約組織成員國國防部長聯合會議的中印兩國國防部長，4日在莫斯科會晤。新華社報導，雙方在會中都表示，希望中印邊界衝突能透過和平方式儘速緩和。

報導引述魏鳳和在會中表示，造成當前中印邊境緊張局勢的起因和真相十分清楚，責任完全在印方。中國的領土一寸也不能丟，中國軍隊完全有決心、有能力、有信心維護國家主權和領土完整。

魏鳳和說，雙方應認真落實中國國家主席習近平和印度總理莫迪達成的重要共識，堅持通過對話協商解決問題。希望印方嚴格遵守雙方達成的一系列協定協議，切實加強對一線部隊管控，不越過當前實控線進行挑釁，不採取任何可能引發局勢升溫的舉動，不刻意炒作和傳播負面信息。雙方應推動當前事態盡快降溫緩和。

報導引述辛格在會中表示，當前形勢下，邊境和平穩定對雙邊關係至關重要，應保持雙方軍事、外交等各層級對話渠道暢通，通過對話協商和平解決問題。希望雙方採取負責任態度，盡快實現一線部隊全面脫離接觸，避免採取使局勢升級或複雜化的舉措，不使分歧成為爭端，推動兩國兩軍關係盡快回到正軌。

辛格在會中表達印度希望和平解決中印邊界衝突的立場，這是繼印度外交部表態希望「致力於通過和平對話解決所有問題」後，印度再次釋出和平解決中印爭端的信息。

環球網報導，正在中印邊境列城地區訪問的印度陸軍參謀長納拉瓦內4日也表態稱，中印可以通過談判解決邊境對峙問題。但路透報導，納拉瓦內也承認，印軍已在邊境某地區增派了部隊。

面對印度多次釋出希望和平解決，卻又同時繼續在中印邊界增兵，中國網友多表示憂心，提醒中國政府小心印度一方面說要和平、另一方面卻不斷增兵、排華的「兩手策略」，提醒中國不可因此輕敵鬆懈。

印度 國防部 莫斯科

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