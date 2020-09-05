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中印防長莫斯科會晤 為雙方邊境緊張關係降溫

聯合報 / 記者林則宏／台北—安徽連線即時報導
大陸國防部長魏鳳和（左三）與印度國防部長辛格（右二）4日在莫斯科舉行會晤。新華社
大陸國防部長魏鳳和（左三）與印度國防部長辛格（右二）4日在莫斯科舉行會晤。新華社

據新華社報導，中印兩國國防部長4日在莫斯科舉行會晤，這將是今年6月中印邊界緊張局勢升高以來，兩國最高級別的會談，雙方均呼籲緩和當前邊境緊張情勢。

中印兩國6月在喜馬拉雅山邊界線附近的加勒萬河谷爆發雙邊45年來最嚴重的暴力衝突，據稱，至少造成20名印度士兵死亡，大陸方面傷亡情況不詳。

據美國之音報導，最近幾個月，雙方舉行過多次軍長、旅長級別會談，討論如何緩和雙方軍事對峙和在拉達克地區中印邊境實際控制線（LAC）沿線兩軍脫離接觸的問題。但迄今為止，談判進展甚微。

報導稱，目前兩國軍隊在該地區依然處於對峙狀態，雙方都在加強前線部隊的武器裝備，大炮、坦克等都運到了前線。

中國大陸日前又指控，印軍8月31日破壞前期雙方多層級會談會晤達成的共識，在中印邊界西段班公湖以南地區、熱欽山口附近再次非法越線，公然挑釁，造成邊境局勢再度緊張。

新華社報導，正在莫斯科參加上海合作組織、獨立國家聯合體、集體安全條約組織成員國國防部長聯合會議的大陸國務委員兼國防部長魏鳳和，於4日與與會的印度國防部長辛格（Rajnath Singh）舉行了會晤。

魏鳳和指出，造成當前中印邊境緊張局勢的起因和真相十分清楚，責任完全在印方。

魏鳳和一方面強調，「中國的領土一寸也不能丟，中國軍隊完全有決心、有能力、有信心維護國家主權和領土完整。」

另一方面，魏鳳和也呼籲雙方應認真落實大陸國家主席習近平與印度總理莫迪達成的重要共識，堅持通過對話協商解決問題。

魏鳳和說，希望印方嚴格遵守雙方達成的一系列協定協議，切實加強對一線部隊管控，不越過當前實際控制線進行挑釁，不採取任何可能引發局勢升溫的舉動，不刻意炒作和傳播負面信息。

魏鳳和稱，雙方應著眼中印兩國關係和地區和平穩定大局，共同努力、相向而行，推動當前事態儘快降溫緩和，維護中印邊境地區的和平與安寧。

據新華社報導，辛格表示，當前形勢下，邊境和平穩定對雙邊關係至關重要，應保持雙方軍事、外交等各層級對話渠道暢通，通過對話協商和平解決問題。

辛格也表達，希望雙方採取負責任態度，儘快實現一線部隊全面脫離接觸，避免採取使局勢升級或複雜化的舉措，不使分歧成為爭端，推動兩國兩軍關係儘快回到正軌。

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