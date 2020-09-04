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大陸軍事博物館 「邀請」美飛行員參觀U2殘骸　

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
大陸曾公開展示擊落U2高空偵察機。圖/中國人民革命軍事博物館官方微博
大陸曾公開展示擊落U2高空偵察機。圖/中國人民革命軍事博物館官方微博

美軍一架U2高空偵察機日前飛入解放軍渤海軍演的禁航區內，引起陸方強烈反彈，指責行為是赤裸裸的挑釁，事發之後，位於北京的中國人民革命軍事博物館在微博發文，邀請美軍飛行員來參觀58年前被解放軍擊落的U2殘骸，並強調解放軍在58年之後也能打下任何侵入中國領空的戰機。

中國人民革命軍事博物館，日前在官方微博發表了題為「美軍飛行員，軍博請你來參觀U2殘骸」的文章，指出熟悉軍事史的人都知道，歷史上解放軍空軍多次擊落過U2高空偵察機。

文章表示，大陸在過去幾十年裏擊落過5架U2高空偵察機，而這5架U2全部來自台灣，當時台灣空軍配合美國中央情報局，執行深入大陸領空的高空夜間電子偵察任務，彼此分享情報。

文章指出，1972年美國總統尼克森訪問北京，承諾停止一切在大陸的偵察飛行，但是偵察行動實際上並沒有停止過，還從水下、地面、天空，延伸進了太空、網路等等。

文章強調，大陸58年前能打下U2高空偵察機，如今中國海紅旗-9防空飛彈等武器也可以擊落U-2偵察機。

文章最後說：「愛好和平的中國，向來宅心仁厚，嚴以律己，寬以待人，從不挑事，但也絕不怕事。」

陳列在中國人民革命軍事博物館地下一層的U2高空偵察機殘骸。圖/中國人民革命軍事博物館官方微博
陳列在中國人民革命軍事博物館地下一層的U2高空偵察機殘骸。圖/中國人民革命軍事博物館官方微博
圖/中國人民革命軍事博物館官方微博
圖/中國人民革命軍事博物館官方微博

解放軍 美軍 北京

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