楊恆均首次見律師 否認當局間諜罪指控

已遭中國政府關押超過19個月的澳籍華裔作家楊恆均周四（9月3日）自關押以來，首次順利會見辯護律師尚寶軍與莫少平。尚寶軍在接受德國之聲訪問時表示，楊恆均駁斥外界傳聞他已坦承犯下間諜罪的說法。尚寶軍說：「楊先生否認了當局的指控，他認為自己沒有犯下間諜罪。」

此外，楊恆均也跟尚寶軍跟莫少平説，他被關押期間遭到訊問的次數非常多，有時會被強迫戴著手銬與蒙眼接受訊問。楊恆均透過律師向家人傳達一個訊息：「我絕不會承認一件我沒做過的事。」

在新冠疫情爆發之前，澳大利亞與中國的領事協議規定澳大利亞每個月申請與楊恆均會面一次。尚寶軍告訴德國之聲，楊恆均昨日出席會面時，他手上被戴上手銬丶臉上帶著口罩丶眼睛戴著眼鏡及護目鏡。尚寶軍說：「他帶著防護的護目鏡丶也戴著近視眼鏡，還有戴著口罩跟手套，我們看不太清楚他的表情，大概看上去我們也不太確定他的身體狀況，但精神狀況還算可以。」

五人同房與一周洗兩次澡

英國《衛報》報導，直到楊恆均被准許會見律師的前幾天，他仍在接受訊問。中國警方每次訊問都問他相同的問題，而訊問每天可長達5小時，並持續20天。問題的內容包含他在澳大利亞丶美國與中國從事的政治活動。

楊恆均目前與另外四個人共同關在一個牢房，據傳牢房內燈是24小時開著的。楊恆均在牢中有食物跟水，也能買書來看。他睡在一個木制的平板上，一周能洗澡兩次。楊恆均說自己目前身體健康尚可，不過他之前一直有血壓與前列腺的問題。他說自己感到非常與世隔絕。

今年三月，中國外交部告訴澳大利亞駐北京大使館楊恆均已坦承犯下間諜罪，但楊恆均本人卻堅決否認坦承犯罪。他說：「我希望能上法院，我當時擔心中國政府在沒有本土媒體報導我的案件的情況下，會編造出這樣的論述。他們不能制造這樣的謠言，因為我沒有坦承犯下任何罪行。」

他說自己被關押19個月是個不公正且濫用司法程序的行為。他說：「我是清白的，而這一切都是政治迫害。」

安排會見困難重重

楊恆均的律師尚寶軍也告訴德國之聲，由於中國的刑事訴訟法與國際上一般通行的刑事訴訟法有很大的不同，所以國安案件的嫌疑犯在偵查期間如果想要會見律師，都必須得到偵查機關的允許。

尚寶軍說：「楊先生的案件在今年3月23日之前一直處於偵查階段，而偵查機關一直不允許我們與他會見。今年3月23日之後，照理來說我們應該不需要任何機關批准就能會見楊先生，但是因為正逢新冠疫情爆發期，所以看守所便以為了防止疫情擴散來拖延我們會見他。雖然他們這麼做沒有違法，但我們長達19個月都見不到人還是非常糟糕的一件事。」

尚寶軍表示，他與莫少平在周四見完楊恆均後，立刻申請下一次的會見，因為現在到看守所會見被告必須出示核酸檢測證明，而這個證明一般都只有七天的有效期件，所以他們希望能在下周二 (9月8日) 核酸檢測證明到期前，再次會見楊恆均。

他告訴德國之聲：「我們希望能在下星期一就再次會見他，因為現在北京的看守所會見還要核酸檢測證明，這個證明的期限只有七天，我們目前的檢測證明應該到下周二就失效了，如果超過這個時間，我們還是要去做核酸檢測，每個人又要花120人民幣。」

澳大利亞對國民發出中國旅游警訊

今年稍早時，消息人士向《衛報》透露，中國當局對楊恆均進行「全面隔離」，希望藉此來讓他崩潰。他無法打電話丶無法與外界聯系丶無法與澳大利亞使館的人聯系。他也無法收到家人或朋友傳來的訊息。報導指出，中國政府不斷告訴楊恆均他將被處死，而他的國家拋棄了他，他的家人與朋友也背叛了他。

事實上，楊恆均並非唯一一位目前被中國政府關押的澳大利亞公民。前幾日，為央視英文台工作的澳籍主播成蕾也在北京被拘捕。此外，澳大利亞演員吉勒斯皮（Karm Gilespie）因跨國販毒罪名被判死刑，但他朋友稱吉勒斯皮是被設計陷害的。

今年七月，澳大利亞政府也更新了澳大利亞公民去中國的旅游訊息，警告澳大利亞公民在中國可能面臨被關押的風險。

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