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涉嫌恐嚇記者 黎智英獲判無罪

世界日報 / 香港新聞組／香港4日電
黎智英涉嫌恐嚇男記者 獲判無罪 美聯社
黎智英涉嫌恐嚇男記者 獲判無罪 美聯社

香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉嫌恐嚇記者的罪名不成立；西九龍裁判法院法官昨天作出相關裁決時，指黎智英的供詞可信。

綜合媒體報導，裁判官裁決時表示，不認為原告是誠實證人，作供時多次沒有正面回答，但黎智英的作供可信，沒有案底，相信案發時他只是一時衝動。

裁判官又說，看了這起案件的相關片段，聽不到「我搵（找）人搞你」的字句，而「搞」也可以有很多意思，黎智英當時只是用手指向對方，沒有任何武器。

裁判官因此裁定黎智英罪名不成立。

2017年6月4日，黎智英在維多利亞公園參加「六四燭光」晚會時，因不滿東方日報記者追訪而轉身警告對方，並說「我搵人搞你」。相關記者其後報警求助，表示受到威嚇，警方以涉嫌刑事恐嚇偵辦。

這起官司8月底在西九龍裁判法院開審，法院昨天下午作出裁決。

此外，8月31日為港鐵太子站「8.31」事件一周年，傍晚起有大批市民聚集於九龍太子及旺角一帶，街頭再有示威衝突，據日媒產經新聞3日報導，一名日籍自由記者疑在香港被拘捕，日本駐港總領事館正在確認有關消息。

報導指出，被捕男子在香港出生，於日本長大。自2016年以來，該男子在港生活，並從去年開始一直在反送中運動中進行攝錄和紀實。該男子的臉書帳戶最新一則貼文顯示為8月31日。

去年當晚，大量示威者於太子及旺角等多處聚集，並與警方爆發激烈衝突。示威者頻密使用汽油彈和縱火，警方則首次用水炮車發射催淚水和藍色水柱驅散示威者。

8月31日對香港抗議者來說是一個特殊日子。2014年這一天，中國全國人大常委會公布「8.31決定」，規定香港普選方案會有篩選機制限制參選人，觸發民主派及大批香港市民不滿，為之後的占領運動「雨傘運動」埋下伏筆，進而引發一連串示威抗議。

香港 黎智英 裁判

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