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印度有「流亡藏人部隊」助拳？中官媒：只是砲灰

世界日報 / 中國新聞組／北京4日電
一支“流亡藏人部隊”幫印軍對付解放軍？ 路透社
一支“流亡藏人部隊”幫印軍對付解放軍？ 路透社

中印邊界衝突升溫，雙方不斷推進的軍事部署讓火藥味愈來愈濃，但近日盛傳有一支「流亡藏人部隊」在幫著印軍與中國對峙，讓中國網民質疑印度的陰謀論。對此，中國官媒發表評論稱，這其實只是在印度成立的印藏特種邊防部隊中服役的藏人，是印度企圖打「西藏牌」達到分裂中國的圖謀。

2日，路透等外媒近日報導稱，有一支流亡藏人部隊正活躍在中印邊境衝突地帶，並幫著印度政府對抗中國，其中有一名藏族士兵在8月29日印軍再次非法越線的衝突中死亡。外媒並稱，據說死者是印藏特種邊防部隊（SFF）的祕密部隊成員。

環球網刊出評論分析稱，所謂SFF不是一支真正意義上的軍隊，這是1962年中印邊境衝突後不久，逃亡印度的老和尚集團，在印度內政部調查分析局和美國中情局的幫助下組建的印藏特種邊防部隊。SFF並非只是用於對華作戰，也參與過多次印軍的對外作戰。

評論指出，因為從未得到印方官方確認，所以SFF從初創到現在，規模到底多大，始終沒有確切數字。但從相當比例的印度兵源，指揮官都是印度人，直接接受印度內政部指揮等看來，已很難說這是一支「流亡藏人部隊」。

目前在這支部隊服役的藏人，主要是當年「流亡藏人」的第二代甚至第三代，其中不少人只是為了糊口。印軍利用他們適應高原山地環境的身體優勢，利用藏人的體貌搞情報、滲透等活動。 有印度人形容，這是印軍戰時對付中國的「秘密武器」。但專家分析說，在印軍指揮官直接領導下，藏人作為基本士兵，實際上就是當砲灰的。

評論並稱，點出「藏人」身分的是「西藏流亡議會」成員朗傑多卡，他們只是趕在中印衝突的當口，蹭一波熱度。

評論並引述學者分析指出，印度利用「流亡藏人」的「仇華」情緒，躲在背後下「指導棋」，這應該都得到了印度政府的默許。印度政府一向有打「西藏牌」的傳統，毫不掩飾其分裂中國的主張，他們的這種圖謀不會得逞。

印度 西藏 內政部

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