印媒：中印邊境部署坦克 雙方都在射程內

中印邊界戰雲密布，印度媒體報導，印度陸軍已在斯潘古爾湖和楚舒勒之間的平原上部署了一個坦克團，和中國解放軍部署的坦克距離近到「已進入了彼此的射程內」，解放軍也疑似部署紅旗-9遠程防空導彈；與此同時，印軍在邊境豎起「絕不放棄」標牌。不過，印度外長3日強調，仍將致力和平解決，此話被中國官媒解讀為是印度企圖為當前局勢「降溫」。

印媒「今日印度」報導稱，印度陸軍部署一個坦克團的地方，就是今年8月底與中國解放軍發生衝突的位置附近。印度和中國的坦克已經部署到進入了彼此的射程內。解放軍的坦克和裝甲車輛部署在靠近Kala Top附近的丘陵地區，Kala Top目前為印軍所占據。

環球網分析指出，一個坦克團大約裝備近百輛坦克，動用一個完整坦克團意味著要出動旅一級甚至師一級部隊，這恐怕超出印度陸軍在班公湖南岸的保障能力。且考慮到印度軍方對戰場態勢了解的混亂和媒體報導的誇大其詞，實際部署的坦克數量可能遠遠不到一個團。

環球網並引述印媒報導稱，印軍在達普桑盆地部署了一個裝甲和機械化部隊混裝的戰鬥小組，對等防禦中方軍隊部署在該地的機械化旅攻擊。同時，印軍另一個戰鬥單位還在楚瑪爾駐防，以確保控制中方軍隊的後勤補給路線。

報導並稱，考慮到當前形勢，印度陸軍司令納拉萬3日前往拉達克地區進行為期兩天的視察，全面評估當地安全形勢。多家印度媒體分析，這可能是度軍方正為潛在的軍事對抗做準備。

另有消息稱，解放軍邊防部隊沿著兩國邊界在多處地點部署了防空導彈系統，據稱是紅旗-9型號。新加坡《聯合早報》也在一篇報道中稱，中印雙方近期紛紛開始在邊境部署防空導彈，並讓戰機駐紮在更靠近邊境的基地。

儘管印度在軍事部署上似乎來勢洶洶，但印度外交部發言人斯里瓦斯塔瓦3日表示，「我們致力於通過和平對話解決所有問題」，希望通過完全脫離接觸和局勢降級來迅速恢復邊境地區和平與安寧。這番話被環球網解讀為「似乎在為當前局勢降溫」。

另據印度時報報導，印中3日舉行了師長級會晤。報導強調，雙方的會面不是按照慣例在屋內進行，而是在空曠地區進行。上海復旦大學南亞研究中心主任張家棟則分析，由於10月後中印邊境上大部分地區就會大雪封山，要等到來年開春才能解封，因此9月是印度行動的最後時機。