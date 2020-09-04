新聞眼／維穩凌駕包容 違中華文化精神

少數民族問題一直牽動中共在中國大陸統治基礎的敏感神經，民族語言文化政策是其中關鍵。中共當局有計畫地在包括新疆和內蒙古等地普及漢語教學，淡化當地母語方言，但獨尊漢文化的結果是當地民族的反撲。少數民族語言文化走向邊緣化，更違背中華文化多元包容的精神內涵。

新疆和西藏已分別於2017和2018年起，在義務教育階段起始年級開始使用語文、政治、歷史三科「國家統編教材」，並使用「國家通用語言文字」教學，即用漢語教學。內蒙古新學年開始也將分三年實施「國家統編語文教材實施方案」，語文、政治、歷史等核心課程用漢語授課。蒙語比重下降。

這項政策可理解為官方強制將「漢語」放置在「母語」的位階，使原本的母語「蒙語」淪為類似外語的概念，長期下來，新一代蒙族孩子將越來越不熟悉蒙語，蒙族文化傳承將出現斷裂。這也是為何近期內蒙各地掀起抗爭的主要原因。

中共少數民族政策何以越來越緊縮？從兩層次分析。一是歷史文化背景，中共的大一統思想，接近秦代車同軌、書同文的封建傳統，認為各地統一於漢語單一體系，減少地方特色，有利於統治和指揮。

二是與維穩有關。對中共來說，新疆、西藏和內蒙古等地長期存在分離主義問題，分離主義加上少數民族文化就會更強化分離意識，北京也就更難掌控當地情勢。早前滬語和粵語也受到壓制，後來才逐漸放開。

除了新疆、西藏和內蒙古，習慣講廣東話（粵語）更勝於國語的香港，近年也成為「整治」的目標。香港作家顏純曾撰文指，林鄭政府正在香港大中小學推廣普通話（漢語），又強行修改教科書，大力推動國教，其目的就是取消香港文化的特殊性，把本土文化連根拔起，強化中央集權的統治。

語言不僅是溝通的表象工具，也是文化的根本。對少數民族來說，用自己民族的語言文字表達思想和情感，最能體現和傳承民族文化的精神和信仰，強勢甚至強迫執行獨尊漢語政策，只會引起當地民族的反彈，令當地分離意識更加強化和深入，與北京希望達到的社會融合目標將越離越遠。