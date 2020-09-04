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新版護照TAIWAN變大 人民日報：能改變甚麼嗎？做夢！
針對台灣護照改版，大陸官媒人民日報海外版今日表示，「台灣是地名」，過去前總統陳水扁也曾推動護照改版，但是20年後民進黨政府對基本元素還是不敢妄動。文章並反嗆，搞大台灣兩字能改變甚麼嗎？做夢！
人民日報海外版今日刊登「旅行證件做手腳 民進黨獨心不死」的文章指出，護照改版與要求華航把機身上的「CHINA」塗銷一樣，是在搞去中國化。
該文指出，之前有台獨分子入境亞、歐、美多國時，出示有台灣國貼製的護照，結果發現後被禁止入境並遣返，當時國台辦發言人馬曉光曾對此表示，國際社會普遍奉行「一個中國」政策，並以此來處理涉台事務。
該文說，認為台灣護照改版能爭取到國際能見度，但是兩岸民眾更關心的是民進黨政府上台後，台灣的邦交國持續斷交，以及之前能參與的世衛大會等也被拒之門外。「誰為為之，孰令致之？民進黨當局始終欠大家一個交代。」
接著該文又提到華航改名之事，引述一名業界人士表示，華航如果聽從民進黨政府號令，貿然變更塗裝，恐怕會觸犯國際航運有關規定而失去航權，「到時候連歐洲都不用去了」。
最後該文表示，「大陸方面堅決反對任何形式的台獨言行，決不允許國家分裂的歷史悲劇重演，搞台獨分裂必將自食惡果」。「台獨分裂是死路一條。所以，玩小動作搞大台灣二字，就能實質改變什麼嗎？做夢！」
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