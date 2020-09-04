大陸稱：美軍機疑似掛虛假電碼偵察南海

9月3日多架美國軍機現身南海，與以往不同的是，其中一架美軍RC-135W電子偵察機疑似採用的虛假電碼進入南海，在回程時又變回了該機原來的真實電碼。大陸專家認為，這種行為如果屬實，顯而易見將是極具危險性的。

據北京大學「南海戰略態勢感知」計劃平台9月3日發布的消息，當天上午8時左右，1架電碼為07675C的飛機經由巴士海峽空域進入南海，後信號消失。當日下午15時許，信號短暫出現後再次消失，繼而幾乎同一位置出現了電碼為AE01CE的美空軍RC-135W電子偵察機。

「南海戰略態勢感知」計劃平台推測，上午的07675C就是RC-135W採用的虛假電碼，在回程時「現形」。

香港文匯網指出，這已經不是美國首次被曝採用非常規的手段在南海開展活動。此前有媒體曾報導稱，美軍偵察機在南海上空還以民航客機作為掩護，這給民航飛行增加了風險。

報導稱，一名與大陸軍方關係密切的消息人士表示，美軍擁有多款以商用飛機為基礎研發的偵察機，當它們接近中國領空的時候通常會跟隨民航飛機飛行作為掩護。相關專家認為，這種行為如果屬實，顯而易見將是極具危險性的。

《航空知識》主編王亞男此前針對美軍偵察機在南海以民航客機作為掩護一事表示，如果有民航飛機接近中國大陸領空，在進入管制區內，第一時間民航系統就會有雷達應答機的接收信號，知道這架飛機進入中國的管制區，也就是說該飛機的信息早就在監控範圍內。

不管是美偵察機刻意偽裝成民機，或是在雷達應答機上做手腳，主觀上都對美軍抵近偵察行動增加了風險性，會導致嚴重後果。比如軍機的真實身分一旦被甄別，無法判斷對方的防空火力會不會開火。

「南海戰略態勢感知」計劃平台還提到，9月3日上午還有1架KC-135R加油機從關島的安德森空軍基地起飛，長途奔襲前往南海上空為美軍機提供空中加油。「南海戰略態勢感知」計劃平台表示，這種情況並不常見，推測可能是在進行特定的磨合演練。

對於美軍近期在中國周邊活動頻繁、軍機在沿海高頻度抵近偵察等情況，大陸國防部新聞發言人吳謙在8月27日的國防部例行記者會上回應稱，近期，美方加大對華挑釁施壓力度，對此中國的態度清晰明確：一是反對，二是不怕。

吳謙表示，美方一些政客在大選前為了一己私利，極力破壞中美兩國兩軍關係，甚至妄圖製造意外事件和軍事衝突，這種行徑置雙方一線官兵生命安危於不顧，置兩國人民根本利益於不顧，置世界人民和平訴求於不顧，是極不得人心的。

他強調，中國軍隊將堅定捍衛國家主權、安全、發展利益，堅定維護世界和地區和平穩定。奉勸美方一些政客認清現實，保持理性，停止挑釁，推動兩國兩軍關係回到正確的軌道。