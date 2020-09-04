美國宣布制裁6家中國公司及2名公民

當地時間3日，美國宣布對11家外國公司以及3名個人實施制裁，指控他們違反美國對伊制裁，幫助伊朗出口石油、石油產品及石化產品，其中涉及6家中國公司（5家為香港註冊公司，1家為大陸公司）以及2名中國公民。

根據美國財政部發布的聲明，美財政部已將來自伊朗、阿拉伯聯合大公國及中國的6家公司列入被制裁實體名單，理由是這些公司為伊朗的石油化工產品提供運輸與銷售渠道，並為之前已被制裁的眾祥石化有限公司（Triliance Petrochemical Co. Ltd，總部位於香港）提供支持。

同一天，美國國務院也對參與伊朗石油與石化行業相關交易的5家來自伊朗、阿拉伯聯合大公國及中國的公司及3名個人實施制裁。在一份聲明中，美國國務卿龐培歐聲稱：「我們今天的行動重申了美國的承諾，即不向伊朗政權提供資助，使得他們助長恐怖主義與其他破壞穩定的活動。」

根據美國財政部公布的被制裁實體及個人信息，名單中包括5家在中國香港註冊公司，1家總部位於上海的公司以及2名中國個人。

路透社稱，川普政府此舉將凍結被列入制裁黑名單的實體與個人的所有美國資產，同時禁止美國人與他們做生意。

以與伊朗存在關聯為由，美國此前曾多次對中國公司下手。今年5月，美國宣布對一家位於上海的物流公司實施制裁，據稱這家公司與被美國列入黑名單的伊朗馬漢航空有合作。

對此，大陸外交部發言人趙立堅早前在記者會上曾回應稱，中國一貫反對美方單邊制裁和所謂的「長臂管轄」。長期以來，國際社會各方在國際法框架內，同伊朗開展友好合作，合理合法，理應受到尊重和保護。中方敦促美方立即取消相關非法制裁，並將堅定致力於維護本國企業的合法權益。

趙立堅強調，在當前國際社會共同抗擊新冠肺炎疫情的關鍵時刻，美國仍在大搞單邊主義和所謂極限施壓，同國際社會團結抗擊疫情的努力背道而馳，嚴重違反人道主義精神。中方敦促美國立即改弦更張，糾正錯誤做法。