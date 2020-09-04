TikTok變蛋糕…華春瑩一張漫畫圖 諷美巨頭分食

美國總統川普1日要求TikTok的交易必須在9月15日前達成，中國外交部發言人華春瑩2日在推特上發文指出此舉根本與國家安全或補償無關，她並配上一張畫著「TikTok的蛋糕」遭人虎視眈眈準備分食的漫畫，圖上覆蓋兩行紅色大字：脅迫和公然搶劫。

觀察者網報導，圖片顯示，餐桌上拿著刀叉的微軟（Microsoft）、臉書（Facebook）與一位不知來頭的人，正虎視眈眈地盯著名為TikTok的蛋糕，隨時準備開動。而一旁穿著印有美國國旗元素衣服的人，已將籠罩在蛋糕上寫著「國家安全」的灰色蓋子揭開，供眾人分食。

漫畫的背景文字引用了美國總統川普1日對TikTok發出的威脅。川普聲稱，關於TikTok的交易必須在9月15日前達成，否則將在美國關掉TikTok。川普並說「美國必須得到補償，很好的補償。因為是我們促成了交易，財政部必須得到豐厚的補償」。

華春瑩1日在談及相關問題時曾表示，大家都想不明白TikTok這樣一個年輕人喜歡的社交媒體軟件，輕鬆的跳舞、唱歌的視頻怎麼會對美國國家安全構成威脅？華春瑩指出，關於龐培歐一再污衊TikTok、微信等應用程序是中國政府的滲透工具，但他卻沒有告訴世界，美國才是操控手機應用程序進行竊密的慣犯。

美國對TikTok的這番商業操作，浙江傳媒學院互聯網與社會研究院院長、觀察者網專欄作者方興東曾評價稱，TikTok在美國的遭遇，與其說是國家安全問題，不如說是商業史上的一場巧取豪奪。

報導指出，針對美國的打壓，TikTok母公司字節跳動已正式起訴川普政府，控告他們涉嫌4項違憲和3項越權。中國商務部和科技日前調整發布了《中國禁止出口限制出口技術目錄》，專家點名這可能涉及TikTok技術，讓TikTok的出售交易再度增加不確定性。