美偵察機飛入南海 疑掛虛假電碼

南海戰略態勢感知計劃官微3日發布消息，指一架電碼為07675C的飛機經由巴士海峽空域進入南海，隨後信號短暫出現再消失。之後在同一位置上，出現美空軍RC-135W電子偵察機。推測07675C就是RC-135W採用的虛假電碼。疑似是以虛假電碼飛入南海，卻回程時現形。

南海戰略態勢感知計劃稱，這架掛著電碼07675C的飛機上午8時許，經由巴士海峽空域進入南海，隨後信號消失，下午15時許，該機信號短暫出現後再次消失。

感知計劃指出，3日上午還有1架KC-135R加油機從關島安德森空軍基地起飛，長途奔襲前往南海上空為美軍機提供空中加油，這類行動並不常見，而掛著虛假電碼的飛機出現，推測可能是美軍在進行特定的磨合演練。

據此前發布的消息，美軍8月29日在中國近海的偵察行動迎來小高潮。當天，美海軍2架P-8A反潛巡邏機前往巴士海峽空域偵察；1架EP-3E電子偵察機前往台灣海峽南部偵察，距離領海基線僅約53海浬。美陸軍1架編號為N9191的阿爾忒彌斯偵察機前往東海偵察，距離領海基線僅約46海浬；1架DHC-7-102偵察機前往黃海偵察。

報導指出，消息發布後在網上掀起網民熱議，網友認為美軍在做準備，面臨可能發生的中美衝突。多數網友氣憤表示，應該展示國威，將外來軍機擊落，也有人建議用無人機破壞加油機，叫他「有去無回」。