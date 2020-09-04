王毅：中國與11國合作開展疫苗三期臨床試驗

中國外交部長王毅昨晚表示，中國正和11個國家合作開展2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗第三期臨床試驗，將在疫苗研製成功後，透過多種途徑、方式與各國共用。

據中國外交部官網發布，王毅3日晚間在北京出席20國集團（G20）外長視訊會議時，作以上表示。

綜合陸媒報導，中國因為現有確診病例不足，此前已陸續與阿拉伯聯合大公國、秘魯、摩洛哥、阿根廷、巴西、智利、沙烏地阿拉伯、印尼、俄羅斯與菲律賓等國合作，在當地進行第三期臨床試驗。

王毅表示，面對百年一遇的嚴重疫情，G20當務之急是加快疫苗研發、生產和分配，建立抗疫「防火牆」。G20成員要作出表率，促進疫苗的可及性和可負擔性，尤其要讓最不發達國家和高風險人群買得起、用得上。

他並表示，中國正和11個國家合作開展第三期臨床試驗，將在疫苗研製成功後，透過多種途徑、方式與各國共用，落實中國國家主席習近平關於將疫苗作為全球公共產品的承諾，與各方共同推動，構建人類衛生健康共同體。

據報導，開發疫苗進行第三期臨床試驗，約需要3至4萬名受試者，但中國已於7月22日搶先啟動COVID-19疫苗的緊急使用，引發國際議論。