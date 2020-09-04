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王毅出席G20視訊會議 呼籲G20在恢復經濟發揮作用

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸國務委員兼外交部長王毅。圖／取自大陸外交部網站
大陸國務委員兼外交部長王毅。圖／取自大陸外交部網站

大陸國務委員兼外交部長王毅昨日以視訊方式出席20國集團外長視訊會議。他在會議中強調多邊主義，且全球疫情嚴峻，世界經濟亟待恢復，呼籲20國集團應率先行動加強合作，在減緩疫情影響、恢復經濟方面發會重要的引領作用。

據大陸外交部網站消息，王毅表示，當今世界百年變局和全球疫情相互疊加，單邊保護主義抬頭，全球化遭遇逆風，國際局勢動盪不定。面對新挑戰，多邊主義是唯一選擇。

接著他提及疫情，表示全球疫情依然嚴峻，世界經濟亟待恢復，便利貨物、人員往來需求十分迫切。在防疫安全前提下，各方要逐步、有序擴大人員往來，開展政策對接，創新合作機制。

王毅說，各國間應強化疫情通報，實施遠端核酸檢測，互認檢測結果和健康碼。各方應搭建貨物「綠色通道」，提高貨物通關效率，暢通產業鏈供應鏈，探討對重要醫療物資產品實施零關稅的可行性。

王毅表示，中方願與各方攜手發起「人員與貨物跨境流動便利化倡議」，推動雙邊和區域人員和貨物便利化安排形成網路。歡迎20國集團成員積極參加。

王毅進一步表示，20國集團要加強團結合作，確保利雅德峰會取得成果。第一，促進疫苗可及性和可負擔性，發揮世衛組織協調作用，推動各機制形成合力。大陸與11個國家合作開展第三期臨床試驗，將在疫苗研製成功後同各國共用，落實習近平主席關於將疫苗作為全球公共產品的承諾。

王毅說，二是釋放數字經濟潛力。陸方正積極考慮提出有關維護資料安全的倡議，呼籲各方共同塑造開放、公平、公正、非歧視的營商環境，維護全球資訊技術產品和服務供應鏈。第三是加大對疫情特別重、壓力特別大的國家的支持力度，包括進一步延長緩債期限。

疫情 王毅

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