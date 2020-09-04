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崔天凱：中美應重拾二戰合作精神 面對新敵人

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸駐美大使崔天凱。圖／取自澎湃新聞
大陸駐美大使崔天凱。圖／取自澎湃新聞

中美關係緊張加劇，在紀念二戰勝利75周年之際，大陸駐美大使崔天凱表示，中美應重拾二戰中合作精神，應對新時代的共同敵人。

據央視新聞報導，當地時間9月3日，為紀念二戰勝利75周年，大陸駐美國大使崔天凱發表致辭。在致詞中，他表示，在二戰的亞洲戰場上，中美兩國曾為和平和正義並肩而戰，在中美交往史上留下了濃墨重彩的一筆。飛虎隊、陳納德、史迪威將軍的名字在中國家喻戶曉。

崔天凱表示，他曾多次收到參與二戰「杜立特空襲團」的美軍飛行員來信，憶及當年在完成轟炸東京任務後迫降中國時，中國人民付出巨大犧牲冒死營救的情形，表達他們的感恩之情。那段歷史將永遠留存。

崔天凱表示，「作為二戰後第一個在聯合國憲章上簽字的國家，中國始終做國際秩序的維護者、建設者和貢獻者」。75年來，世界和中美各自都發生了巨大的變化，兩國關係的發展，為提升兩國人民福祉，維護世界和平、穩定、繁榮做出了重要貢獻。

崔天凱強調，回顧歷史，是為了更好地面向未來。如前美國總統林肯所言，預測未來的最好方式就是去創造它。中美應重拾二戰中的合作精神，應對新時代我們共同的敵人：新冠疫情、經濟衰退、氣候變化等全球性挑戰。

崔天凱說，「讓我們共同致力於聯合國憲章之願景：『免後世再遭慘不堪言之戰禍，促社會進步及較善之民生。』」

二戰 聯合國

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