台美經濟與商業對話將舉行 陸學者：具政治意義 需警惕

針對台美經濟與商業對話擬於9月下旬舉辦，中國社會科學院台灣研究所學者王子旗表示，該平台比台美貿易暨投資框架協議（TIFA）更具政治意義，也值得大陸警惕，它將使台美經貿對話領域由傳統的貿易領域跨度到戰略安全領域，且美方可能以貿易協定為誘餌，要求台灣加入印太戰略聯盟。

環球時報今日刊登王子旗的文章「美台加強經濟聯繫在搞鬼」，對台美經濟與商業對話提出三點分析。

首先，王子旗表示，該平台涉及內容更廣。美台經濟與商業對話除了TIFA聚焦的貿易議題外，還有供應鏈、半導體、5G、醫療、能源、基礎設施等各領域，討論「更多、更長遠、更深入」的戰略發展問題。

第二，是談判層級更高。與過去美國貿易代表辦公室（USTR）負責談判不同，此次對象轉為統籌負責美對外戰略的國務院，更具政治色彩。同時，參與官員層級由主持FIFA談判的副部長級升為正部長級及以上。

最後，王子旗聲稱，這挑釁大陸意味濃厚。在台美宣布即將展開新平台對話之時，美國公布「八一七公報」及「六項保證」相關解密電文，他認為公布時機點絕非巧合。

王子旗最後指出，台美經濟與商業對話平台的成立值得警惕。它將使台美經貿對話領域由傳統的貿易領域跨度到戰略安全領域，還可能會帶動美台多層次、多面向對話，進一步擴大雙方整體經貿關係整合與互動。民進黨政府對此次對話高度重視，表示希望通過對話把台灣的經濟帶到另一個層次。

他說，需要警惕美國以貿易協定為誘餌，要求台灣加入由美、日、澳、印組成的印太戰略聯盟，在參與美國對大陸的戰略打壓中履行更多「義務」，可能給 「一帶一路」建設帶來更多挑戰。