習近平：絕不答應任何勢力 割裂中共和人民

中共中央、國務院、中央軍委3日下午在北京人民大會堂舉行座談會，紀念抗日戰爭勝利75週年。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話。習近平表示，任何勢力企圖把中國共産黨和中國人民割裂開來、對立起來，中國人民都絕不答應！

據新華社，習近平在講話中提出五句話。他指出，任何人任何勢力企圖歪曲中國共産黨的歷史、醜化中國共産黨的性質和宗旨，中國人民都絕不答應！

任何人任何勢力企圖歪曲和改變中國特色社會主義道路、否定和醜化中國人民建設社會主義的偉大成就，中國人民都絕不答應！

任何人任何勢力企圖把中國共産黨和中國人民割裂開來、對立起來，中國人民都絕不答應！

任何人任何勢力企圖通過霸凌手段把他們的意志強加給中國、改變中國的前進方向、阻撓中國人民創造自己美好生活的努力，中國人民都絕不答應！

任何人任何勢力企圖破壞中國人民的和平生活和發展權利、破壞中國人民同其他國家人民的交流合作、破壞人類和平與發展的崇高事業，中國人民都絕不答應！