快訊

陸製口罩假冒MIT 加利科技老闆現身再爆：還有其他人這麼做

聽新聞
test
0:00 / 0:00

習近平：絕不答應任何勢力 割裂中共和人民

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平。（中國網資料照片）
中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平。（中國網資料照片）

中共中央、國務院、中央軍委3日下午在北京人民大會堂舉行座談會，紀念抗日戰爭勝利75週年。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話。習近平表示，任何勢力企圖把中國共産黨和中國人民割裂開來、對立起來，中國人民都絕不答應！

據新華社，習近平在講話中提出五句話。他指出，任何人任何勢力企圖歪曲中國共産黨的歷史、醜化中國共産黨的性質和宗旨，中國人民都絕不答應！

任何人任何勢力企圖歪曲和改變中國特色社會主義道路、否定和醜化中國人民建設社會主義的偉大成就，中國人民都絕不答應！

任何人任何勢力企圖把中國共産黨和中國人民割裂開來、對立起來，中國人民都絕不答應！

任何人任何勢力企圖通過霸凌手段把他們的意志強加給中國、改變中國的前進方向、阻撓中國人民創造自己美好生活的努力，中國人民都絕不答應！

任何人任何勢力企圖破壞中國人民的和平生活和發展權利、破壞中國人民同其他國家人民的交流合作、破壞人類和平與發展的崇高事業，中國人民都絕不答應！

習近平 抗日戰爭 中共

延伸閱讀

日本政局之變 新首相將沿襲舊外交

紀念抗戰勝利75年 習近平向烈士獻花

紀念抗戰勝利75周年 習近平等將敬獻花籃

安倍辭首相 學者：日本避險往大陸靠一點的政策不會變

相關新聞

習近平：絕不答應任何勢力 割裂中共和人民

中共中央、國務院、中央軍委3日下午在北京人民大會堂舉行座談會，紀念抗日戰爭勝利75週年。中共中央總書記、國家主席、中央軍...

美論述區分中共 習近平：中國人民絕不答應

華府近期對中論述明確區分「中共」與「中國人民」。中共總書記習近平今天則強調，「任何人、任何勢力企圖把中國共產黨和中國人民...

王金平要率團參加海峽論壇？王友人：可能是黨的安排

有媒體報導立法院前院長王金平這個月可能率團到中國大陸廈門參加今年的「海峽論壇」，高雄市與王金平親近的人士透露，這很可能不...

陸智庫頻發假消息 陸委會批：「訊息戰」做法居心叵測

大陸「南海戰略態勢感知計劃」平台近期頻繁發布美軍機艦接近台灣的消息，國防部2日點名該平台發布「假消息」，陸委會3日也對此...

台港策進會預算暴增8倍？ 陸委會：助港人就學就業費用

台港策進會年度整體預算由今年的491萬（新台幣，下同）增加至明年的4108萬元，暴增8倍之多，陸委會3日回應，編列了特別...

王毅、楊潔篪接力訪歐 分析：盼平衡各國對中政策

中國兩名外交系統高層王毅、楊潔篪罕見地接力出訪歐洲。中國學者分析，出訪除為修補因特定議題受損的中歐關係；也希望平衡各國在...

駐美外交官行動受限 中：視形勢發展作必要回應

美國國務卿蓬佩奧宣布，中國駐美資深外交官日後從事一些活動須先經許可。中國外交部發言人華春瑩今天說，這反映美國反華勢力有「...

香港曾逮捕一名日本人 傳是記者採訪示威活動

日本放送協會（NHK）報導，內閣官房長官菅義偉今天證實，香港當局曾在8月31日逮捕一名日本人，9月1日已獲保釋。目前香港...

王毅：南海不應成為個別國家對華遏制打壓的工具

大陸國務委員兼外長王毅三日表示，南海面臨的風險和挑戰依然存在且敏感複雜，他不點名批評美國稱，有域外國家，從地緣政治私利出...

大陸將舉辦海峽論壇 陸委會提三項禁止

大陸將於今年9月中旬舉辦海峽論壇，據傳前立法院長王金平將率130多人赴廈門參加，並可望與大陸全國政協主席汪洋會面對話。陸...

中國副外長：美組建亞洲小北約 是南海和平威脅者

中國外交部副部長羅照輝2日表示，美國介入南海事務，拉攏日本、印度和澳洲等國組成「亞洲小北約」，搞反華小圈子，奉行冷戰思維...

黎智英涉刑嚇記者罪不成立 法官指作供可信

香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉嫌恐嚇記者的罪名不成立；西九龍裁判法院法官今天作出相關裁決時，指黎智英的供詞可信

熱門新聞

落實「惜食令」！江西女副校長吃「剩食」 學生站一排全看傻

大陸將舉辦海峽論壇 陸委會提三項禁止

武漢大學生8個月後返校 寵物龜已成「乾屍」僅剩骨架

漲！漲！漲！人民幣近期為何這麼猛？

內蒙古中小學加強漢語教育引爆抗爭 數十人遭通緝

華為面臨高階晶片斷供 稱困難並非不可克服

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。