聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸智庫頻發假消息 陸委會批：「訊息戰」做法居心叵測

聯合報 / 記者林汪靜／台北即時報導
陸委會稱大陸「南海戰略態勢感知計劃」平台，發布美軍機艦接近台灣的消息是惡意的假新聞。記者林汪靜／攝影
陸委會稱大陸「南海戰略態勢感知計劃」平台，發布美軍機艦接近台灣的消息是惡意的假新聞。記者林汪靜／攝影

大陸「南海戰略態勢感知計劃」平台近期頻繁發布美軍機艦接近台灣的消息，國防部2日點名該平台發布「假消息」，陸委會3日也對此批評，中共操控該平台，在網路上不斷釋放台海周邊的不實軍事動態，「訊息戰」做法居心叵測，陸委會也正告北京當局，「不要成為麻煩的製造者。」

有媒體問到，北大海洋戰略研究中心成立的「南海戰略態勢感知計劃」平台，近期時常發布美軍軍機在台海活動的訊息，而這些訊息均會被大陸官媒大肆報導，國防部2日指出，該平台發布各種假訊息、假新聞。

陸委會副主委兼發言人邱垂正於3日舉行的記者會上也對此回應，中共從未放棄武力處理兩岸爭議，近年強化對台的軍事滋擾恫嚇，已造成台海緊張情勢，近期除了在台灣周邊軍演不斷，中共更操作所謂的「南海戰略態勢感知計劃」平台，在網路上不斷釋放台海周邊的不實軍事動態，再利用其官媒散布渲染，混淆視聽，訊息戰的做法居心叵測，完全不是負責任區域成員應有的作為。

邱垂正說，陸委會呼籲國際社會及國內各界，對於中共刻意炮製的假訊息以及所謂的假消息平台應先查清事實，切勿隨意附和，陸委會也正告北京當局，應盡快懸崖勒馬，不要成為麻煩的製造者，放棄敵對的對抗思維，勿再以這種惡意的造假，製造衝突的方式，塑造戰爭氛圍，這樣無助於兩岸關係的和平穩定。

陸委會 台海 中共

延伸閱讀

策進會預算大增 陸委會：照顧輔導在台港人

台港策進會預算暴增8倍？ 陸委會：助港人就學就業費用

大陸將舉辦海峽論壇 陸委會提三項禁止

陸委會重申：ECFA沒有十年大限 未聞陸方有意終止

相關新聞

陸智庫頻發假消息 陸委會批：「訊息戰」做法居心叵測

大陸「南海戰略態勢感知計劃」平台近期頻繁發布美軍機艦接近台灣的消息，國防部2日點名該平台發布「假消息」，陸委會3日也對此...

台港策進會預算暴增8倍？ 陸委會：助港人就學就業費用

台港策進會年度整體預算由今年的491萬（新台幣，下同）增加至明年的4108萬元，暴增8倍之多，陸委會3日回應，編列了特別...

王毅、楊潔篪接力訪歐 分析：盼平衡各國對中政策

中國兩名外交系統高層王毅、楊潔篪罕見地接力出訪歐洲。中國學者分析，出訪除為修補因特定議題受損的中歐關係；也希望平衡各國在...

駐美外交官行動受限 中：視形勢發展作必要回應

美國國務卿蓬佩奧宣布，中國駐美資深外交官日後從事一些活動須先經許可。中國外交部發言人華春瑩今天說，這反映美國反華勢力有「...

王毅：南海不應成為個別國家對華遏制打壓的工具

大陸國務委員兼外長王毅三日表示，南海面臨的風險和挑戰依然存在且敏感複雜，他不點名批評美國稱，有域外國家，從地緣政治私利出...

香港曾逮捕一名日本人 傳是記者採訪示威活動

日本放送協會（NHK）報導，內閣官房長官菅義偉今天證實，香港當局曾在8月31日逮捕一名日本人，9月1日已獲保釋。目前香港...

大陸將舉辦海峽論壇 陸委會提三項禁止

大陸將於今年9月中旬舉辦海峽論壇，據傳前立法院長王金平將率130多人赴廈門參加，並可望與大陸全國政協主席汪洋會面對話。陸...

中國副外長：美組建亞洲小北約 是南海和平威脅者

中國外交部副部長羅照輝2日表示，美國介入南海事務，拉攏日本、印度和澳洲等國組成「亞洲小北約」，搞反華小圈子，奉行冷戰思維...

黎智英涉刑嚇記者罪不成立 法官指作供可信

香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉嫌恐嚇記者的罪名不成立；西九龍裁判法院法官今天作出相關裁決時，指黎智英的供詞可信

華春瑩批美國 得了「反華妄想症」

針對美國宣布將進一步限制大陸外交人員在美國的活動，大陸外交部發言人華春瑩3日下午在例行記者會上回應稱，這反映出美國反華勢...

黎智英涉嫌恐嚇記者 今獲判無罪

香港星島日報報導，壹傳媒創辦人黎智英2017年在維園參與「六四晚會」時，涉嫌指罵一名男記者，揚言「我實搵人搞×你」，被控...

港8.31事件周年 日籍記者疑在港被捕

8月31日為港鐵太子站「8.31」事件一周年，傍晚起有大批市民聚集於九龍太子及旺角一帶，街頭再有示威衝突，據日媒產經新聞...

熱門新聞

海邊拍婚紗意外落海2死1失蹤 搜救隊：新郎被救時緊抱新娘

落實「惜食令」！江西女副校長吃「剩食」 學生站一排全看傻

武漢大學生8個月後返校 寵物龜已成「乾屍」僅剩骨架

大陸將舉辦海峽論壇 陸委會提三項禁止

漲！漲！漲！人民幣近期為何這麼猛？

港青偷渡台灣話題延燒 陸委會：流言可能有特定目的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。