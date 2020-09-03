陸智庫頻發假消息 陸委會批：「訊息戰」做法居心叵測

大陸「南海戰略態勢感知計劃」平台近期頻繁發布美軍機艦接近台灣的消息，國防部2日點名該平台發布「假消息」，陸委會3日也對此批評，中共操控該平台，在網路上不斷釋放台海周邊的不實軍事動態，「訊息戰」做法居心叵測，陸委會也正告北京當局，「不要成為麻煩的製造者。」

有媒體問到，北大海洋戰略研究中心成立的「南海戰略態勢感知計劃」平台，近期時常發布美軍軍機在台海活動的訊息，而這些訊息均會被大陸官媒大肆報導，國防部2日指出，該平台發布各種假訊息、假新聞。

陸委會副主委兼發言人邱垂正於3日舉行的記者會上也對此回應，中共從未放棄武力處理兩岸爭議，近年強化對台的軍事滋擾恫嚇，已造成台海緊張情勢，近期除了在台灣周邊軍演不斷，中共更操作所謂的「南海戰略態勢感知計劃」平台，在網路上不斷釋放台海周邊的不實軍事動態，再利用其官媒散布渲染，混淆視聽，訊息戰的做法居心叵測，完全不是負責任區域成員應有的作為。

邱垂正說，陸委會呼籲國際社會及國內各界，對於中共刻意炮製的假訊息以及所謂的假消息平台應先查清事實，切勿隨意附和，陸委會也正告北京當局，應盡快懸崖勒馬，不要成為麻煩的製造者，放棄敵對的對抗思維，勿再以這種惡意的造假，製造衝突的方式，塑造戰爭氛圍，這樣無助於兩岸關係的和平穩定。