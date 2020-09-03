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大陸將舉辦海峽論壇 陸委會提三項禁止

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
陸委會發言人邱垂正。記者呂佳蓉／攝影
陸委會發言人邱垂正。記者呂佳蓉／攝影

大陸將於今年9月中旬舉辦海峽論壇，據傳前立法院長王金平將率130多人赴廈門參加，並可望與大陸全國政協主席汪洋會面對話。陸委會發言人邱垂正今日提出「三項禁止」，並稱政府已完成「國安五法」與「反滲透法」，且不得逕自與陸方簽署協議、備忘錄等文書，赴陸交流人士返台須嚴守防疫隔離規定。

邱垂正在陸委會例行記者會上，首先對中共將在9月舉辦海峽論壇表達政府政策立場，「三項禁止」：分別是，禁止在台辦理海峽論壇相關活動，不希望我方人士參與視訊；禁止中央機關人員參加，不樂見我地方政府與會，呼籲民眾團體勿輕易參加；禁止參加消滅中華民國的「民主協商」、推動「一國兩制台灣方案」。

至於若王金平率團參加，是否有觸法？邱垂正指出，要看實際參與行為做判斷。

往年海峽論壇都在6月舉行，今年因新冠肺炎疫情影響，延後到9月，且今年的海峽論壇擬以「雙城論壇」以視訊方式搭配現場會議進行。據媒體報導，台辦系統正積極邀請台方代表，並已發出邀請函。

有關「三項禁止」，邱垂正說，首先，禁止在台辦理「海峽論壇」相關活動，不希望我方人士參與視訊。無論實體或視訊、錄影，「海峽論壇」活動不改變其統戰本質。陸方不可在台舉辦論壇分支活動及延續性活動；我地方政府、人民或團體不得與陸方在台合辦論壇相關活動。不希望我方人士透過視訊參加，或造成任何在台辦理事實。

第二，禁止中央機關人員參與，不樂見我地方政府與會，呼籲我民眾團體勿輕易參加。無論實體或網路，禁止中央部會及所屬單位人員出席相關活動；不樂見地方政府人員參加相關活動；奉勸我民眾及民間團體，勿輕易參加。

第三，禁止參加消滅中華民國的「民主協商」、推動「一國兩制台灣方案」。禁止機關（構）、個人或團體、政黨以任何形式參加涉及「一國兩制台灣方案」或「民主協商」活動；除兩岸條例、人團法、政黨法外，如有涉及違反「國安五法」及「反滲透法」情事，主管機關將依法處理。

邱垂正表示，政府近期已完成國安五法修正，及制定反滲透法，提醒國人從事兩岸交流時，應注意遵守兩岸條例及相關法律規範；另不得逕自與陸方簽署協議、備忘錄等文書，也不得進行違法的合作行為或締結聯盟。

他指出，對該論壇的相關規範是延續過去政策立場，去年中共原計畫在海峽論壇大力操作「一國兩制台灣方案」及「民主協商」，但在我方事前提醒國人反制下、毫無成果，呼籲國內各界切勿配合中共對台統戰操弄，共同維護國家主權及自由民主。

海峽論壇 邱垂正 一國兩制

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