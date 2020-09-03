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華春瑩批美國 得了「反華妄想症」

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸外交部發言人華春瑩。中新社
大陸外交部發言人華春瑩。中新社

針對美國宣布將進一步限制大陸外交人員在美國的活動，大陸外交部發言人華春瑩3日下午在例行記者會上回應稱，這反映出美國反華勢力已經喪失理性和自信，得了「反華妄想症」。中方將根據形勢發展作出正當、必要回應。

美國國務院2日發表聲明，要求大陸駐美國高級外交官訪問美國大學和會見美國地方政府官員、中國駐美使領館在館外舉辦50人以上的文化活動均需報美國國務院審批。

對此，華春瑩表示，去年10月以來，美國國務院對中國駐美使領館及其工作人員在美正常履職不斷設置限制。有關做法嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干擾中美關係和雙邊正常交往。

她指出，根據「維也納外交關係公約」、「維也納領事關係公約」和「中美領事條約」有關規定，中美雙方應該為對方駐各自國家外交領事人員依法履職提供充分的便利。

華春瑩強調，中方一貫依法依規為美國駐華使領館人員在華進行正常活動提供便利。反觀美方，美國去年10月、今年6月兩次對中國駐美外交領事人員活動提出提前報備要求，這次又進一步要求報批，甚至限制他們同美國地方官員私人和社交往來。

華春瑩說，這些行徑完全違背國際法和國際關係基本準則以及「中美領事條約」，「於法無據、於理不合、於情不通」。

華春瑩指出，這反映出美國反華勢力已經喪失理性和自信，得了「反華妄想症」，必將繼續受到各界有識之士的強烈譴責和反對。

她表示，中美關係對中美兩國和世界都很重要，中美雙方任何時候都應該保持溝通渠道的暢通，中國駐美使領館將繼續與美國社會各界保持正常的交往，中方將繼續支持兩國社會各界開展正常交流合作。

華春瑩還說，「我們敦促美國國務院立即停止有關的錯誤決定，停止阻撓兩國正常人員往來，停止破壞中美關係。中方將根據形勢發展作出正當、必要回應。」

華春瑩 國務院

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