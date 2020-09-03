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黎智英涉嫌恐嚇記者 今獲判無罪

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
壹傳媒創辦人黎智英涉嫌恐嚇罪，今日西九龍法院裁定罪名不成立。法新社
壹傳媒創辦人黎智英涉嫌恐嚇罪，今日西九龍法院裁定罪名不成立。法新社

香港星島日報報導，壹傳媒創辦人黎智英2017年在維園參與「六四晚會」時，涉嫌指罵一名男記者，揚言「我實搵人搞×你」，被控刑事恐嚇罪。黎智英3日在西九龍法院出庭並否認，法院裁定罪名不成立。黎智英沒有訟費申請。

報導指出，指控者稱72歲黎智英，涉嫌於2017年6月4日，在銅鑼灣維多利亞公園內近音樂亭，威脅他會使其人身遭受損害，意圖使他受驚。裁判官裁決稱，控方必須證明兩項控罪元素，才可裁定黎智英罪名成立，因此判無罪。

裁判官裁稱，指控方在上庭時多次迴避問題。而且在案發期間他一直面帶微笑，事後亦有繼續工作，包括近距離拍攝被告，不相信真正受驚的人會有如此反應。裁判官亦表示，不能確定指控方之後被診斷出的病況，是否直接或間接與今次事件有關。

黎智英 裁判 六四

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