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港8.31事件周年 日籍記者疑在港被捕

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
日媒產經新聞3日報導，一名日籍自由記者疑在港被拘捕，日本駐港總領事館正確認有關消息。截圖自日本產經新聞
日媒產經新聞3日報導，一名日籍自由記者疑在港被拘捕，日本駐港總領事館正確認有關消息。截圖自日本產經新聞

8月31日為港鐵太子站「8.31」事件一周年，傍晚起有大批市民聚集於九龍太子及旺角一帶，街頭再有示威衝突，據日媒產經新聞3日報導，一名日籍自由記者疑在香港被拘捕，日本駐港總領事館正在確認有關消息。

報導指出，被捕男子在香港出生，於日本長大。自2016年以來，該男子在港生活，並從去年開始一直在反送中運動中進行攝錄和紀實。該男子的臉書帳戶最新一則貼文顯示為8月31日。

去年當晚，大量示威者於太子及旺角等多處聚集，並與警方爆發激烈衝突。示威者頻密使用汽油彈和縱火，警方則首次用水炮車發射催淚水和藍色水柱驅散示威者。

8月31日對香港抗議者來說是一個特殊日子。2014年這一天，大陸全國人大常委會公布「8.31決定」，規定香港普選方案會有篩選機制限制參選人，觸發民主派及大批香港市民不滿，為之後的占領運動「雨傘運動」埋下伏筆，進而引發一連串示威抗議。

香港 日本 人大常委會

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