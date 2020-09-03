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中國首艘國產航母山東艦出海訓練後 傳將赴三亞守南海

世界日報 / 中國新聞組／北京3日電

香港文匯網報導，中國首艘國產航母山東艦1日從大連造船廠啟航，赴渤海開展訓練。環球時報報導，軍事專家1日表示，經過此次出海訓練後，山東艦返回母港三亞指日可待，將會在南海擔負戰備巡邏任務。

據報導，此前山東艦在5月25日至6月17日曾出海訓練，訓練為期23天，那是山東艦入役五個月來的首次航行訓練。

報導指出，遼寧海事局8月31日發布航行警告，從9月1日至22日，將在渤海四點連線海域執行軍事任務，禁止船隻駛入。此次航行警告中提及的軍事任務非常可能就是山東艦即將展開的訓練任務。

據報導，軍事專家李杰1日表示，山東艦是中國自主研發，有很多新設備、新系統，在實際應用中會出現一些意想不到的問題，因此需要返廠檢修，「除去新冠病毒疫情的影響，有一個很大變化是山東艦返廠到首次航行訓練用了將近六個月時間，而第二次航行訓練中間僅間隔一個半月時間，這說明艦上的各項系統得到進一步完善。」

李杰認為，此次航行訓練會對通信、雷達、武器等進行全系統檢驗後，或許會再次返廠進行一次改進，在第三次出海訓練時候就可能直接返回三亞母港，「這個時間不會太長，指日可待」。

軍事專家宋忠平同樣表示，山東艦此次訓練返廠後或還會有一些適應性調整，調整結束後就會返回三亞母港。

李杰進一步分析指出，山東艦一旦返回三亞母港，勢必要在南海海域開展大量訓練，進一步提高戰鬥力，「這對國人信心是一個提升，也對外界產生震懾力。」

宋忠平認為，山東艦返回南海後會勢必會擔負戰備巡邏任務，這是其使命和職責所在，山東艦將會是維護南海和平穩定的「定海神針」。

南海 疫情 香港

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