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環球時報：美國「中國軍力報告」刻意低估、削弱中國核威懾

世界日報 / 中國新聞組／北京3日電

美國國防部1日發布「2020中國軍力報告」中，罕見提出中國有「略超過200枚」現役核彈頭，並預測十年內至少擴大一倍。對此，中國官媒猛批這是美對中「刻意的低估」的陰謀，藉此削弱中國核威懾，緩和美國內部對可能引發戰爭的不安，並企圖壓縮中國發展核力量的空間。

環球時報2日分別以社評、評論以及總編輯胡錫進發文齊批美國的「中國軍力報告」。社評指出，「略超過200枚」這個數字低於人們對中國核彈頭實際保有量的通常認識。而且這是一個有意的低估。且該報告強調，中國會在未來十年裡將核彈頭數量至少擴大一倍，這是向美國和世界公眾傳遞了中國正在加快擴大核武庫的緊迫性，同樣是故意的。

社評稱，五角大廈這樣談論中國的核武庫有兩個目的，一是削弱中國核威懾，尤其是削弱中國核力量對美國社會對華態度塑造的能力。因為美國對華實施強勢戰略打壓，導致南海、台海局勢緊張，美國軍方希望淡化此舉在美國社會中引起的不安，強調美國對華終極戰略優勢是壓倒性的，無論美軍如何挑釁，美國社會都無需擔憂。

另一個目的是，要把國際社會對中國核力量的基礎性認識鎖定在「略多於200枚」這個數量級上，做為未來強迫中國與美俄同步核裁軍的基數，壓縮中國強化核力量的空間。迫使中國在與美國有巨大差距的情況下加入核裁軍談判，目的是永遠保持對華不成比例的終極軍事優勢，在關鍵時刻壓倒中國。

環球時報同時刊出評論稱，美國國防部公布中國核彈數量有三個目的。除了社評稱的兩個目的外，還有一個是藉由低估，渲染中國核彈頭未來發展「迅猛」，把國際輿論焦點轉移到中國身上。

環球時報總編輯胡錫進也在微博發文稱，美方公布的「略超過200枚」刻意用了「現役」這個限定詞，似乎就可以往少了說了。這份報告暗藏壓制中國核威懾的圖謀，中方一定要看穿這一點。

國軍 胡錫進 核武

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