陸全國政協外事委員會：美應讓中美關係盡快重回正軌

大陸全國政協外事委員會副主任孔泉近日表示，面對中美關係近期出現的嚴峻挑戰，美方應對中方立場作出積極回應，在相互尊重的基礎上，避免衝突對抗，努力管控分歧，積極擴大合作，推動中美關係盡快重回正軌。

新華社報導，近期，美國一些政客拋出「吃虧論」、「美國對華接觸政策失敗」等言論，對此，孔泉表示，這些謬論罔顧事實、無視和歪曲中美建交以來各領域交往合作的成果，令人深感震驚。

孔泉指出，中美建交40多年來，兩國關係儘管經歷過風風雨雨，但保持了整體穩定發展的勢頭，給兩國人民帶來了好處，也為全球穩定和發展作出了貢獻，在政治領域，兩國保持著溝通對話，多層級多領域的交流合作富有成果；在經貿領域，中美貿易額較建交之初增長了200多倍，雙向投資從幾乎為零攀升到近2400億美元，中美經貿關係支撐美國260萬個就業機會；在人文領域，中美人員往來從每年幾千人次增長到超過500萬人次，兩國還建立了50個友好省州關係和227個姐妹城市；在國際事務中，兩國在一些問題上存在不同立場和主張，但在攜手克服金融危機、應對氣候變化、抗擊伊波拉疫情等也取得了國際社會所期待的進展。

針對有人將中美關係發展形容為「自由落體」，孔泉坦言，當前局面在兩國關係發展進程中極為少見，的確令人擔憂。

孔泉表示，儘管中美價值觀和政治制度不同，但這不應該影響、破壞合作，更不該被當成對峙對抗的藉口，「如果兩國一模一樣，如何互通有無、各取所長？」孔泉說，從中美關係正常化進程開始，兩國關係就是建立在雙方承認並尊重彼此社會制度不同、尊重彼此核心利益等共識的基礎之上，這個堅實基礎推動著40多年來中美關係的不斷鞏固發展。

孔泉認為，中美要以對全球和平穩定發展負責任的態度來看待及處理兩國關係。中美關係發展得好，對兩國乃至全世界都是好事；中美關係面臨困難，同樣會嚴重衝擊國際秩序與全球的和平發展。

孔泉也指出，中方多次明確表示，大陸從來不是「冷戰」的參與者，也無意和任何國家搞任何形式的「冷戰」。他說，要解決出現的矛盾分歧，兩國需從歷史和大局出發，拿出相互尊重、平等相待、求同存異的誠意，而不是把事態迅速拖向對抗對峙和激烈衝突的那一面。

孔泉也提到，不少美方有識之士也呼籲警惕中美關係動盪帶來的嚴重後果，主張美國應著眼國際社會共同利益、關切人類共同命運，與大陸等國進行交流合作，共同促進世界和平發展與繁榮。