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外媒稱陸推行新疆少數民族絕育 陸外交部：汙衊抹黑

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
外媒稱大陸政府對新疆少數民族推行強制絕育，大陸外交部2日對此表示，一些國家和人士製造太多謊言，大陸「迫害」新疆維吾爾族穆斯林的論調是偽命題。（圖／取自中新網）
外媒稱大陸政府對新疆少數民族推行強制絕育，大陸外交部2日對此表示，一些國家和人士製造太多謊言，大陸「迫害」新疆維吾爾族穆斯林的論調是偽命題。（圖／取自中新網）

外媒指北京對新疆少數民族推行強制絕育，對此，大陸外交部發言人華春瑩2日表示，在涉疆問題上，一些國家和人士製造太多謊言，部分人士被人利用充當「演員」。她強調，北京「迫害」新疆維吾爾族穆斯林的論調是偽命題，是部分反華勢力為了打壓、遏制中國大陸的目的，也是汙衊、抹黑中國大陸的鬧劇。

澎湃新聞報導，華春瑩於2日的例行記者會上表示，在涉疆問題上，有一些國家和人員已經製造了太多的謊言，包括他們援引某一個人的說法，事實證明，很多人其實是演員，被人加以利用。

華春瑩指出，中國大陸共有56個民族，維吾爾族是中華民族大家庭中平等的一員，北京一貫一視同仁地保護少數民族的合法權益，事實上，中國大陸的人口政策長期對包括維吾爾族在內的少數民族是更優待。

華春瑩說，新疆維吾爾族人口一直在持續增長，1978年，新疆維吾爾族人口550萬；到2018年，根據新疆統計顯示，已經達到1271萬，是40年前的2倍還要多；僅從2010到2018年，8年之間新疆維吾爾族人口就增加254萬，增幅達到25%。

華春瑩表示，中國大陸很歡迎國際社會中真正關心新疆的人士去親眼看一看各個民族和睦相處，一切的謠言會不攻自破。

新疆 維吾爾

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